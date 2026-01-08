< sekcia Ekonomika
Schodok zahraničného obchodu USA v októbri výrazne klesol
Zatiaľ čo vývoz z USA v októbri vzrástol o 7,8 miliardy USD na 302,0 miliardy USD, dovoz klesol o 11 miliárd USD na 331,4 miliardy USD.
Autor TASR
Washington 8. januára (TASR) - Schodok zahraničného obchodu USA v októbri výrazne klesol a dosiahol najnižšiu úroveň od roku 2009. Obchodný deficit sa v porovnaní so septembrom znížil o 39 % na 29,4 miliardy dolárov (25,16 miliardy eur), ozmámilo vo štvrtok federálne ministerstvo obchodu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Zatiaľ čo vývoz z USA v októbri vzrástol o 7,8 miliardy USD na 302,0 miliardy USD, dovoz klesol o 11 miliárd USD na 331,4 miliardy USD. Bilanciu zahraničného obchodu ovplyvnil najmä pokles dovozu tovarov, keď import spotrebného tovaru klesol o 14 miliárd USD. V kategórii spotrebných tovarov sa znížil najmä dovoz farmaceutických prípravkov. Dovoz priemyselných tovarov takisto klesol.
(1 EUR = 1,1684 USD)
