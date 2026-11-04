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Schodok zahraničného obchodu USA v septembri medzimesačne klesol
Napriek poklesu sa septembrový deficit amerického zahraničného obchodu nachádzal na historicky vysokej úrovni.
Autor TASR
Washington 4. novembra (TASR) - Deficit zahraničného obchodu USA sa v septembri nečakane mierne znížil. Schodok klesol o 0,6 % na sumu 105 miliárd USD (93,19 miliardy eur) z úrovne 105,7 miliardy USD, na ktorej bol podľa revidovaných údajov v auguste. Oznámilo to v stredu americké ministerstvo obchodu. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a AFP.
Septembrový deficit zahranično-obchodnej bilancie USA bol nižší, ako predpovedali analytici, ktorí v priemere odhadovali, že bude na úrovni 107,7 miliardy USD. Hodnota amerického importu sa zvýšila o 1,2 % na 426,6 miliardy USD. Stúpol dovoz počítačov a ich príslušenstva. Hodnota importu ropy sa však zmenšila o 1,3 miliardy USD. Export z USA sa posilnil výraznejšie, a to o 1,8 % na 321,5 miliardy USD. K jeho celkovému rastu prispel vývoz ropy, potravín a kapitálových tovarov.
Napriek poklesu sa septembrový deficit amerického zahraničného obchodu nachádzal na historicky vysokej úrovni. Obchodné toky USA sa totiž od návratu prezidenta Donalda Trumpa do Bieleho domu v januári 2025 výrazne zmenili, keďže podniky sa snažili urýchliť dovoz pred uplatnením rozsiahlych ciel.
(1 EUR = 1,1267 USD)
Septembrový deficit zahranično-obchodnej bilancie USA bol nižší, ako predpovedali analytici, ktorí v priemere odhadovali, že bude na úrovni 107,7 miliardy USD. Hodnota amerického importu sa zvýšila o 1,2 % na 426,6 miliardy USD. Stúpol dovoz počítačov a ich príslušenstva. Hodnota importu ropy sa však zmenšila o 1,3 miliardy USD. Export z USA sa posilnil výraznejšie, a to o 1,8 % na 321,5 miliardy USD. K jeho celkovému rastu prispel vývoz ropy, potravín a kapitálových tovarov.
Napriek poklesu sa septembrový deficit amerického zahraničného obchodu nachádzal na historicky vysokej úrovni. Obchodné toky USA sa totiž od návratu prezidenta Donalda Trumpa do Bieleho domu v januári 2025 výrazne zmenili, keďže podniky sa snažili urýchliť dovoz pred uplatnením rozsiahlych ciel.
(1 EUR = 1,1267 USD)