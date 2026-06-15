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Schôdza o odvolávaní Kamenického zatiaľ nebude, skúsia to v utorok
Odvolávanie Kamenického iniciovalo minulý týždeň opozičné KDH, pod návrh sa podpísali poslanci zo všetkých opozičných strán.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 15. júna (TASR) - Poslancom sa v pondelok popoludní ani druhýkrát nepodarilo otvoriť mimoriadnu 58. schôdzu Národnej rady (NR) SR k opozičnému návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi financií Ladislavovi Kamenickému (Smer-SD). Pri druhom pokuse sa prezentovalo iba 55 zákonodarcov, na začatie rokovania musí byť prítomných minimálne 76 poslancov. Ďalšie dva pokusy budú v utorok (16.6.) po 13.15 h. Predstavitelia koalície vopred avizovali, že neumožnia otvárať jednotlivé rokovania o odvolávaní členov vlády a viaceré návrhy neskôr zhromaždia na jednu mimoriadnu schôdzu.
Odvolávanie Kamenického iniciovalo minulý týždeň opozičné KDH, pod návrh sa podpísali poslanci zo všetkých opozičných strán. Ministrovi financií vyčítajú predovšetkým nezvládnutú konsolidáciu a rezignáciu na ďalšie ozdravovanie verejných financií. Okrem toho ho v návrhu kritizujú aj za zavedenie transakčnej dane, zhoršenie podnikateľského prostredia, nedostatočný boj proti inflácii, slabý výber daní a nedostatočný boj proti daňovým únikom, či ignorovanie odborných inštitúcií a zhoršenie medzinárodnej dôveryhodnosti SR.
Kamenický kritiku opozície opakovane odmietol. Za zlý stav verejných financií sú podľa neho zodpovedné predchádzajúce vlády z rokov 2020 až 2023, pričom tej súčasnej sa darí vysoký zdedený deficit postupne znižovať. „Opozičný bizár je, keď ma chcú odvolávať darebáci, ktorí rozbili verejné financie a po ktorých to musíme naprávať. To je naša schizofrenická protislovenská opozícia,“ reagoval na opozičný návrh Kamenický.
Odvolávanie Kamenického iniciovalo minulý týždeň opozičné KDH, pod návrh sa podpísali poslanci zo všetkých opozičných strán. Ministrovi financií vyčítajú predovšetkým nezvládnutú konsolidáciu a rezignáciu na ďalšie ozdravovanie verejných financií. Okrem toho ho v návrhu kritizujú aj za zavedenie transakčnej dane, zhoršenie podnikateľského prostredia, nedostatočný boj proti inflácii, slabý výber daní a nedostatočný boj proti daňovým únikom, či ignorovanie odborných inštitúcií a zhoršenie medzinárodnej dôveryhodnosti SR.
Kamenický kritiku opozície opakovane odmietol. Za zlý stav verejných financií sú podľa neho zodpovedné predchádzajúce vlády z rokov 2020 až 2023, pričom tej súčasnej sa darí vysoký zdedený deficit postupne znižovať. „Opozičný bizár je, keď ma chcú odvolávať darebáci, ktorí rozbili verejné financie a po ktorých to musíme naprávať. To je naša schizofrenická protislovenská opozícia,“ reagoval na opozičný návrh Kamenický.