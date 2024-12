Scholz a Kallasová pred samitom upozornili na obchodné záležitosti EÚ

Brusel 19. decembra (TASR) - Jednou z tém štvrtkového samitu EÚ v Bruseli je posilnenie úlohy Európy vo svete a s tým súvisia aj mnohé hospodárske otázky. Nemecký kancelár Olaf Scholz pobyt na samite využil na tlmočenie odkazu o lepšej ochrane oceliarskeho a automobilového priemyslu a šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová upozornila na riziká možnej americko-európskej obchodnej vojny, informuje bruselský spravodajca TASR.



Scholz pred začatím rokovaní vyzval napríklad na zvolanie európskej konferencie o oceli. Vysvetlil, že podobne ako v prípade automobilov je potrebná "spoločná európska stratégia" na zabezpečenie záujmov budúceho oceliarskeho priemyslu v Európe.



Podľa týždenníka Politico je však pozoruhodné, že Scholz, ktorý dôrazne odsudzuje clá EÚ na čínske autá, sa vyslovil v prospech antidampingových ciel na nespravodlivo dotovanú oceľ z krajín ako Čína.



Scholz nezabudol ani na automobilový priemysel a pred novinármi uviedol, že by privítal spoločné stimuly EÚ na zvýšenie predaja elektrických vozidiel. Spresnil, že na samite predloží návrh na vytvorenie programu EÚ na podporu elektromobilov.



"Dáva zmysel spoločne podporovať výrobu elektrických vozidiel v Európe," povedal kancelár a kritizoval, že v jednotlivých krajinách EÚ sa prijímajú "veľmi odlišné návrhy a opatrenia", čo nezodpovedá realite európskeho automobilového trhu.



Upozornil, že hlavní výrobcovia automobilov v EÚ vyrábajú v mnohých európskych krajinách a že neexistuje žiadny cielený spôsob podpory výroby v ich vlastnej krajine.



"Preto by bolo najlepšie, keby existoval spoločný koncept propagácie pre všetky európske krajiny. A toto je aj moja požiadavka, ktorú dnes predložím," vysvetlil.



Scholz pri téme áut opätovne vyjadril svoj kritický názor na clá EÚ, ktoré boli uvalené na dotované elektromobily z Číny. Zopakoval svoju výzvu na riešenie prostredníctvom rokovaní a zdôraznil, že treba rýchlo dosiahnuť dohodu s Čínou o colných otázkach.



Šéfka európskej diplomacie Kallasová pri otázkach na obchodné záujmy EÚ po nástupe Donalda Trumpa do funkcie, ktorý hrozí zavádzaním vysokých ciel, uviedla, že jedinou krajinou, ktorá bude profitovať z obchodnej vojny medzi Európou a Spojenými štátmi, bude Čína.



"Ak by došlo k obchodnej vojne medzi Spojenými štátmi a EÚ, potom sa nahlas bude smiať Čína," odkázala. Podľa jej slov Trumpovou voľbou uvaliť clá na dovozy z Európy by trpeli aj samotní Američania.



"V obchodných vojnách nie sú žiadni víťazi, to je úplne jasné. Ak začneme obchodnú vojnu s USA, nebudú z toho mať prospech ani ľudia v Spojených štátoch. Takže musíme byť veľmi opatrní," opísala situáciu.