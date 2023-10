Scholz a Macron diskutovali o reforme trhu s elektrinou v EÚ

Hamburg 10. októbra (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz a francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok na stretnutí v Hamburgu rokovali o reforme trhu s elektrinou v Európskej únii (EÚ). TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Vzťahy medzi dvoma najväčšími ekonomikami európskeho bloku boli v ostatnom čase napäté. "Francúzsko a Nemecko sú pre Európu veľmi dôležitým párom," povedal Scholz počas tlačovej konferencie s Macronom. Pripomenul však, že aj keď majú páry rozdielne názory na niektoré záležitosti, vždy je možné dosiahnuť dohodu.



Macron v tejto súvislosti vyhlásil, že Paríž a Berlín "majú historickú, morálnu a politickú povinnosť budovať spoločné cesty pre obe krajiny aj pre Európu". "Silnejšia a jednotnejšia Európa je základ a nevyhnutnou podmienkou na to je, aby si Nemecko a Francúzsko boli bližšie," povedal novinárom.



Ostro sledované stretnutie v Hamburgu, na ktorom sa zúčastnili aj ministri oboch krajín, je považované za príležitosť na oživenie francúzsko-nemeckého priateľstva po sérii sporov vrátane rozdielnych názorov na energetickú politiku a obranné projekty.



Plány Európskej komisie na reformu trhu s elektrinou boli v uplynulých mesiacoch pozastavené, pretože Berlín a Paríž sa nezhodli na tom, ako najlepšie dekarbonizovať sektor a vyrovnať sa s cenovými šokmi, ktoré vyvolala ruská vojna na Ukrajine. Macron však naznačil ochotu čoskoro prísť s kompromisom. "Dohodli sme sa, že budeme spolupracovať s cieľom uzatvoriť potrebnú dohodu do konca mesiaca," povedal, pričom poznamenal, že obe krajiny presadzujú "extrémne odlišné" modely.



Scholz uviedol, že "intenzívne a veľmi konštruktívne pracujú na vývoji spoločných riešení, ako spojiť energetické systémy v Európe, aby generovali impulzy pre rast a nižšie ceny elektriny".



Francúzsko sa sporí s Nemeckom o miesto jadrovej energie v legislatíve na úrovni EÚ, čo je otázka, ktorá bude mať vplyv aj na konkurencieschopnosť oboch krajín. Jadrom sporu je téma dlhodobých energetických zmlúv za garantované ceny medzi vládou a výrobcami elektriny. Kým Francúzsko chce, aby jeho existujúce jadrové elektrárne mohli využívať tieto zmluvy, Nemecko, ktoré vyradilo jadrovú energiu, presadzuje investície do nových projektov obnoviteľnej energie.



"Bolo by historickou chybou stratiť sa v malicherných sporoch v krátkodobom horizonte, pretože jeden by preferoval jadro a druhý obnoviteľné zdroje," dodal Macron. Francúzsky prezident uviedol tiež, že obe strany sú ochotné nájsť dohodu, ktorá zaručí voľný pohyb elektriny v EÚ a zvýši vzájomné prepojenia.



"Zhodneme sa na mnohých veciach, napríklad, že chceme urobiť všetko pre to, aby Európa mohla mať do polovice storočia uhlíkovo neutrálne hospodárstvo. Cesty k tomu sú rôzne, ale dobre do seba zapadajú," dodal Scholz.