Scholz bude na summite EÚ presadzovať zvýšenie konkurencieschopnosti

Berlín 16. marca (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz bude presadzovať reformy na zvýšenie konkurencieschopnosti Európskej únie (EÚ) na summite bloku na budúci týždeň. Uviedol to vo štvrtok v prejave v nemeckom parlamente. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Scholz spresnil, že bude presadzovať aj zvýšenie flexibility štátnej pomoci a dokončenia reformy kapitálových trhov a bankovej únie.



Kancelár v prejave v nemeckom Bundestagu vyzval tiež EÚ, aby sa zjednotila a spoločne čelila množstvu výziev vrátane rozsiahleho programu dotácií v USA v rámci zákona o znížení inflácie (Inflation Reduction Act, IRA).



Európska solidarita bola v uplynulých rokoch opakovane vystavená skúškam v čase, keď sa blok snaží ekonomicky udržať krok s USA a Čínou a podporovať Ukrajinu, ktorú napadlo Rusko.



Vzhľadom na nedávne otrasy na trhoch v súvislosti s problémom švajčiarskej banky Suisse, Scholz vyzval európsky blok, aby dokončil zjednotenie bankového trhu. Jeho cieľom je vytvoriť jednotný systém na reguláciu veriteľov a zabezpečiť, aby daňoví poplatníci už nemuseli pomáhať so záchranou bánk.



"Naša konkurencieschopnosť je predpokladom ekonomického úspechu," povedal Scholz. "A naša konkurencieschopnosť je predpokladom budúcnosti Európy ako geopolitického aktéra."



Nemecké združenie automobilového priemyslu (VDA) medzitým vydalo vo štvrtok vyhlásenie, v ktorom varuje, že "v medzinárodných pretekoch o suroviny a energiu Nemecko a Európa čoraz viac zaostávajú".



EÚ sa chystá zverejniť zákon o kritických surovinách, ktorého cieľom je udržať krok so Spojenými štátmi a Čínou pri prístupe k nerastným zdrojom. Scholz v tejto súvislosti uviedol, že tzv. surovinová bezpečnosť bude hlavnou témou jeho rozhovorov, keď tento týždeň navštívi Japonsko.



Na bruselskom summite sa bude diskutovať aj o návrhoch na reformu fiškálnych pravidiel EÚ, ktoré obmedzujú zadlžovanie vlád a chránia hodnotu eura. Návrhy na zmenu pravidiel už predtým čelili odporu Berlína a Scholz ich označil za "ťažkú tému".