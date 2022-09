Scholz: Ceny za dodávky energií sa musia znížiť

Berlín 7. septembra (TASR) - Nemecko pracuje na znížení cien energií budovaním infraštruktúry pre globálny dovoz plynu, ako aj spoluprácou s európskymi partnermi. Vyhlásil to v stredu kancelár Olaf Scholz v dolnej komore parlamentu Bundestagu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Nemecká vláda podľa neho pracuje vysokou rýchlosťou na vybudovaní týchto kapacít, aby už nemusela platiť vysoké ceny za energiu pre chýbajúcu infraštruktúru.



"Ceny za dodávky energií sa musia znížiť, občania musia byť schopní tieto ceny zaplatiť a my sa o to postaráme," povedal Scholz v Bundestagu.