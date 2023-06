Scholz: Do 2045 musia byť všetky budovy v Nemecku klimaticky neutrálne

Berlín 4. júna (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz vyzval v spore o tzv. vykurovací zákon na vecnú a pokojnú diskusiu. Priznal, že navrhovaná povinná výmena starých vykurovacích systémov je predmetom vnútrokoaličného sporu, v ktorom má podľa neho každá strana "trochu pravdu". Cieľ je jasný, klimatická neutralita sa do roku 2045 musí dosiahnuť aj v stavebníctve, zdôraznil v sobotu (3. 6.) kancelár. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Návrh reformy energetického zákona stanovuje, že od začiatku roka 2024 by mali prakticky všetky nové vykurovacie systémy v budovách čerpať 65 % energie z obnoviteľných zdrojov. V praxi by to znamenalo zákaz inštalácie nových kotlov na olej a plyn. Predkladateľ zákona, minister hospodárstva Robert Habeck zo strany Zelených, tvrdí, že vláda zohľadní sociálne aspekty a transformáciu bude sprevádzať balík finančnej podpory v hodnote niekoľkých miliárd eur.



V rámci trojčlennej koalície proti plánu ostro vystupuje liberálna strana FDP. Pre jej výhrady sa návrh zákona, ktorý už schválil vládny kabinet v Berlíne, zatiaľ nedostal na prerokovanie do Bundestagu.