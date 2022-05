Scholz: EÚ a USA presadzujú globálne zvýšenie produkcie palív

Berlín 24. mája (TASR) - Európska únia (EÚ) a Spojené štáty americké sa snažia presvedčiť krajiny produkujúce ropu a plyn, aby zvýšili svoju ťažbu a pomohli tak stlačiť globálne ceny palív. Uviedol to v utorok nemecký kancelár Olaf Scholz v rozhovore pre Deutsche Welle.



"Je potrebné, aby sme začali zvyšovať dodávky plynu, paliva, so všetkými vecami, ktoré umožnia krajinám, aby boli platby za ich účty prijateľné," povedal Scholz, keď sa ho spýtali na iniciatívu USA a EÚ, o ktorej sa zmienil jeho minister hospodárstva.



"Teraz diskutujeme so všetkými týmito krajinami, ktoré ťažia ropu a plyn, a snažíme sa ich presvedčiť, aby zvýšili svoje kapacity, aby to pomohlo svetovému trhu," dodal.



TASR o tom informuje na základe správy Reuters.