Scholz: EÚ sa musí do konca roka dohodnúť na zdanení online obchodov

Brusel 4. novembra (TASR) - Nemecký minister financií Olaf Scholz chce, aby sa Európska únia (EÚ) do konca roka dohodla na nových pravidlách dôsledného zdanenia online operácií.



"Teraz ide predovšetkým o to, aby boli nákupy uskutočnené prostredníctvom platforiem Airbnb alebo Ebay aj skutočne zdanené," povedal Scholz. "Zasadzujeme sa o spravodlivé a férové zdanenie v Európe, čo znamená, že každá firma musí rovnakým spôsobom férovo prispieť k spoločnému blahobytu. To platí aj pre digitálnu ekonomiku."



Konkrétne sa plánuje zavedenie ohlasovacej povinnosti pre prevádzkovateľov digitálnych platforiem, aby daňové úrady mohli zdaňovať nákupy uskutočnené prostredníctvom týchto platforiem. Európska komisia (EK) predložila zodpovedajúce návrhy už v júli.