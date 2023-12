Scholz: Koalícia dosiahla veľký pokrok na rokovaniach o rozpočte

Berlín 11. decembra (TASR) - Na rokovaniach nemeckej vládnej koalície o rozpočte sa dosiahol veľký pokrok a mnohé otázky sa podarilo vyjasniť. Vyhlásil to v pondelok kancelár Olaf Scholz, podľa ktorého koaliční partneri by mohli čoskoro dokončiť návrh rozpočtu na rok 2024. TASR o tom informuje na základe správ Reuters, Bloomberg a DPA.



"Dosiahli sme taký veľký pokrok, že si môžeme byť istí, že vám čoskoro budeme môcť oznámiť výsledky," povedal Scholz.



Kancelár bude v pondelok večer pokračovať v rokovaniach o rozpočte s ministrom financií Christianom Lindnerom, lídrom koaličných Slobodných demokratov (FDP), aj s ministrom hospodárstva Robertom Habeckom zo strany Zelených.



Nemecká koalícia sa snaží dosiahnuť dohodu o rozpočte po tom, ako rozhodnutie ústavného súd minulý mesiac narušilo jej finančné plány a prinútilo ju pozastaviť v ústave zakotvenú dlhovú brzdu.



Ústavný súd v polovici novembra rozhodol, že vláda porušila dlhové pravidlá, keď presunula nevyužitých 60 miliárd eur určených na podporu ekonomiky počas pandémie ochorenia COVID-19 do klimatického fondu. Vláda tieto peniaze plánovala použiť na projekty v oblasti ochrany klímy a na modernizáciu.



Rozsudok spôsobil obrovskú dieru v plánoch výdavkov a prinútil vládu prijať núdzový rozpočet na rok 2023 a hľadať nový rozpočtový plán na rok 2024. Lindner odhaduje, že po verdikte súdu chýba Nemecku 17 miliárd eur v rozpočte na rok 2024.



Jablkom sváru je aj dlhová brzda, ktorá bráni štátu požičať si viac ako 0,35 % hrubého domáceho produktu (HDP) na pokrytie štrukturálneho deficitu, ak na to nie sú mimoriadne dôvody. Práve tie viedli k pozastaveniu dlhovej brzdy v roku 2020 po vypuknutí pandémie ochorenia COVID-19 a tiež počas energetickej krízy v súvislosti s vojnou na Ukrajine.



Lindner chce na rok 2024 zaviesť dlhovú brzdu, zatiaľ čo Scholz a Habeck ju chcú pozastaviť aj v roku 2024.



Koaliční partneri by sa na návrhu rozpočtu mohli dohodnúť už tento týždeň, uviedla v pondelok v televízii ZDF Saskia Eskenová, spolulíderka SPD.



Optimizmus vyjadril v pondelok v rádiu Deutschlandfunk aj šéf poslaneckého klubu FDP Christian Dürr.



Dürr pre rozhlasovú stanicu tiež povedal, že strana FDP zostáva v koalícii. Reagoval tak na špekulácie, že liberáli by sa mohli rozísť s koaličnými partnermi pre tvrdé rokovania o rozpočte, keďže FDP je proti zvyšovaniu daní alebo pôžičiek, zatiaľ čo zvyšné dve strany koalície sú proti znižovaniu výdavkov.



Ak by FDP vystúpila z koalície, Scholzova vláda by sa rozpadla a kancelár by bol nútený pokúsiť sa o novú koaličnú dohodu s opozičným stredopravým blokom CDU/CSU alebo vypísať predčasné voľby.



"Mojím pevným zámerom je, aby sme boli aj naďalej súčasťou vlády, ktorá naďalej formuje budúcnosť," povedal Dürr pre Deutschlandfunk.



Poslanecký klub Scholzovej SPD vzhľadom na patovú situáciu minulý týždeň pripustil, že parlament možno nestihne tento rok schváliť rozpočet na rok 2024. No ak by sa koalícii podarilo dosiahnuť politickú dohodu aspoň do konca roka, mohla by sa dostať do parlamentu začiatkom roka 2024.