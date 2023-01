Scholz: Nemecko tento rok unikne recesii

Berlín 25. januára (TASR) - Nemecko tento rok unikne recesii, keďže znáša následky ukrajinskej vojny lepšie, ako sa očakávalo. Povedal to v stredu kancelár Olaf Scholz poslancom v Berlíne. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Nemecké ministerstvo hospodárstva v stredu revidovalo smerom nahor svoju prognózu a očakáva, že najväčšia európska ekonomika v roku 2023 vzrastie o 0,2 %. Ešte v októbri pritom pre obavy z prudko stúpajúcich nákladov na energiu v dôsledku ruskej vojny na Ukrajine predpovedalo ekonomike pokles o 0,4 % v roku 2023.



"Vláda odrazila hospodársku krízu," vyhlásil Scholz v parlamente. "Ukázali sme, čoho sme schopní."



Masívne vládne stimuly pomohli udržať pod kontrolou náklady na energiu pre domácnosti aj podniky po tom, čo Rusko minulý rok znížilo Nemecku dodávky zemného plynu. Okrem zrýchlenej diverzifikácie dodávok plynu predstavil Berlín vlani balík podpory v hodnote 200 miliárd eur na zmiernenie energetickej krízy vrátane stropov na ceny elektriny a plynu.



"Kríza sa ešte neskončila," pripomenul minister hospodárstva Robert Habeck na tlačovej konferencii v Berlíne. "Dokázali sme sa však vyhnúť najhorším scenárom," poznamenal a pochválil "extrémnu prispôsobivosť", ktorú preukázali nemecké firmy.



Podľa Habecka hospodársky rast bude v posledných mesiacoch 2022 a v prvej časti tohto roka blízko nule a dokonca môže byť mierne negatívny. "Stále je pravdepodobné, že budeme mať technickú recesiu, definovanú ako dva po sebe idúce štvrťroky hospodárskeho poklesu," vyhlásil a dodal, že prípadný pokles bude "kratší a miernejší", ako sa pôvodne očakávalo a v priebehu roka začne ekonomika naberať tempo.



Oficiálne údaje minulý týždeň odhalili, že sa Nemecko vyhlo poklesu v poslednom štvrťroku 2022. Podľa predbežných výsledkov za celý rok 2022 sa výkon ekonomiky zvýšil o 1,9 %, čo je lepší výsledok, ako predpovedali analytici.



Nižšie ceny energií pomohli zmierniť infláciu z októbrového maxima 10,4 % na 9,2 % v decembri. Ministerstvo hospodárstva očakáva, že tento trend bude pokračovať. Pre rok 2023 teraz predpovedá rast spotrebiteľských cien o 6 % namiesto o 7 % v predchádzajúcej prognóze.



Analytici však upozornili, že nemecká ekonomika ešte všetky ťažkosti neprekonala. "Nespadnúť z útesu je jedna vec, dosiahnuť silné oživenie je iná vec," povedal ekonóm banky ING Carsten Brzeski. Domnieva sa však, že nemecká exportne orientovaná ekonomika bude pravdepodobne ťažiť z uvoľnenia obmedzení spojených s ochorením COVID-19 v Číne, zatiaľ čo nižšia inflácia by mohla podporiť spotrebiteľské výdavky na domácom trhu.



Priemyselná výroba však stále zostáva pod úrovňami pred pandémiou a pokiaľ ide o zimu 2023/2024 pretrváva neistota týkajúca sa energetickej bezpečnosti. Zároveň, domácnosti a firmy ešte nepocítili plný vplyv vyšších nákladov na pôžičky v dôsledku zvýšenia úrokových sadzieb Európskej centrálnej banky na schladenie inflácie, poznamenal Brzeski.



Nemecko bude musieť riešiť aj veľký nedostatok kvalifikovanej sily. Podľa obchodnej a priemyselnej komory (DIHK) krajina má v súčasnosti dva milióny voľných pracovných miest a ďalšie pribúdajú.



Habeck uznal tento problém a povedal, že Nemecko musí urobiť viac, aby prilákalo a vychovávalo talenty, a to aj zo zahraničia. Prisľúbil tiež "veľké programy" na podporu firiem pri prechode na zelenú energiu, najmä v energeticky náročných odvetviach.