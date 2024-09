Scholz očakáva predaj podielu v brandenburskej rafinérii do konca roka

Berlín 15. septembra (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz očakáva, že rokovania o predaji podielu ruskej štátnej spoločnosti Rosnefť v brandenburskej ropnej rafinérii PCK Schwedt budú uzavreté do konca roka. Povedal to v sobotu (14. 9.) na podujatí v Prenzlau pri Berlíne. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Rafinéria zásobuje severovýchodné Nemecko benzínom, naftou, vykurovacím olejom a ďalšími produktmi a do roku 2022 spracovávala len ruskú ropu. Keď však Kremeľ začal vojnu proti Ukrajine, Nemecko sa ponáhľalo nájsť iné zdroje energie a znížiť svoju veľkú závislosť od ruských dodávok.



Nemecko zastavilo dovoz ruskej ropy a prevzalo kontrolu nad rafinériou, v ktorej majú väčšinový podiel dcérske firmy ruskej štátnej ropnej spoločnosti Rosnefť, čím sa budúcnosť rafinérie stala neistou.



Konkrétne, dve nemecké dcéry Rosnefti vlastnia podiel vo výške 54,17 % v rafinérii PCK Schwedt. Okrem toho mali podiel v rafinérii aj ropné firmy Shell a Eni. Shell však v decembri minulého roka oznámila, že sa dohodla na predaji svojho 37,5-percentného podielu britskej spoločnosti Prax Group.



Berlín v roku 2022 prevzal nemecké aktíva Rosnefti pod štátnu správu, ale chce ich predať. Správu nad spoločnosťou vláda už niekoľkokrát predĺžila, keďže rokovania o ich predaji stále pokračujú, povedal Scholz. "Dúfame a predpokladáme, že do konca roka bude všetko jasné," vyhlásil kancelár.



Zariadenie medzitým pokračuje v prevádzke s nižšou kapacitou. V roku 2023 začalo spracovávať ropu z iných zdrojov, ako je Kazachstan. Scholz by mal v najbližších dňoch navštíviť Strednú Áziu s plánovanou zastávkou v Kazachstane, kde bude rokovať o ekonomike, energetike, klíme a životnom prostredí.



V prejave na zhromaždení v Brandenbursku sa Scholz zmienil o svojej nadchádzajúcej ceste a sľúbil, že sa bude zaoberať otázkou rafinérie a ropy zo Strednej Ázie.



Koncom augusta sa objavili správy, že Katar v súčasnosti rokuje s nemeckou vládou o prípadnom prevzatí podielu ruskej ropnej spoločnosti Rosnefť v nemeckej rafinérii PCK Schwedt. Katarský investičný fond sa však k informáciám nevyjadril a vyjadrenie neposkytla ani firma Rosnefť.