Scholz ocenil reakciu Európskej komisie na americké clá

Berlín 12. marca (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz v stredu ocenil tvrdú reakciu Európskej komisie (EK) na americké clá na oceľ a hliník, ale zároveň vyzval na priateľské riešenie rastúceho obchodného konfliktu. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



"Musíme využiť našu silu, a preto musíme reagovať dôrazne a primerane, ale vždy s perspektívou dosiahnutia dohody," povedal Scholz po stretnutí s predsedom Európskej rady Antóniom Costom v Berlíne. Odchádzajúci nemecký kancelár pripomenul, že pravidlá voľného svetového obchodu do veľkej miery vznikli v Spojených štátoch, a vyzval prezidenta USA Donalda Trumpa, aby zmenil svoj protekcionistický kurz. "Ak sa teraz zavedú clá, najviac to poškodí americké hospodárstvo, ale aj mnohé iné," uviedol Scholz.



EK oznámila, že od 1. apríla zavedie odvetné clá na americké výrobky, okrem iného na whisky, herné konzoly, motocykle, lode alebo arašidové maslo. Ďalšie opatrenia majú nasledovať neskôr. Podľa Komisie nové americké clá vo výške 25 % zasiahnu vývoz Európskej únie (EÚ) v celkovej hodnote 26 miliárd eur, čo zodpovedá približne 5 % celkového vývozu tovaru z EÚ do USA.