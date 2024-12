Scholz podporí zamestnancov Fordu, ktorým hrozí v Nemecku prepúšťanie

Berlín 9. decembra (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz navštívi závod automobilky Ford v Kolíne nad Rýnom. Plánuje tam hovoriť so zamestnancami, z ktorých sa mnohí obávajú o svoje miesta, a ubezpečiť ich o podpore zo strany vlády v Berlíne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Areál kolínskeho závodu má Scholz navštíviť v utorok (10. 12.) o 10.00 h SEČ. Kancelár už s predstaviteľmi zamestnaneckej rady hovoril telefonicky minulý týždeň. Ford plánuje do roku 2027 zrušiť približne štvrtinu zo svojich približne 12.000 pracovných miest v Kolíne nad Rýnom.



Závod v Kolíne nad Rýnom vlastní Ford takmer storočie. V minulých rokoch automobilka do závodu investovala zhruba dve miliardy USD (1,89 miliardy eur) s cieľom upraviť ho na výrobu dvoch elektrických modelov. Momentálne v ňom zamestnáva 11.500 ľudí, čo znamená, že do troch rokov plánuje v Kolíne nad Rýnom prepustiť zhruba každého štvrtého zamestnanca. V celej Európe zamestnáva firma 28.000 ľudí a vo svete 174.000.



Spoločnosť v uplynulých rokoch zápasí so slabým predajom v Nemecku i v celej Európe. Jej situáciu komplikuje ekonomický útlm, ukončenie nemeckých vládnych dotácií na podporu kúpy elektromobilov a s tým idúci pokles záujmu o tieto vozidlá na najväčšom automobilovom trhu Európy.