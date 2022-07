Scholz sľúbil Nemcom pomoc s cenami energií a záchranu Uniperu

Berlín 22. júla (TASR) – Nemecký kancelár Olaf Scholz v piatok sľúbil, že ochráni Nemcov pred rastúcimi nákladmi na energie. Vláda zároveň schválila záchranný balík pre kľúčovú plynárenskú spoločnosť Uniper, ktorú zasiahli dôsledky vojny na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Scholz prerušil letnú dovolenku a na tlačovej konferencii v Berlíne uistil Nemcov, že "nezostanú sami" s problémami, ktoré im spôsobujú rastúce ceny plynu a elektriny.



Vláda plánuje od budúceho roka reformu príspevkov na bývanie, ako aj paušálne platby, aby pomohla spotrebiteľom platiť účty, povedal Scholz novinárom.



Ruská vojna na Ukrajine spôsobila energetické zemetrasenie v Európe a najmä v Nemecku, ktoré je silne závislé od ruského plynu. Štáty Európskej únie (EÚ) obvinili Rusko, že obmedzuje dodávky ako odvetu za sankcie Západu v reakcii na vojnu. Podľa Nemecka Moskva využíva energie ako "zbraň".



Rusko vo štvrtok (21. 7.) obnovilo kritické dodávky plynu do Nemecka cez plynovod Nord Stream 1 po 10 dňoch údržby, ale pri nízkych objemoch. V Berlíne pretrvávajú podozrenia, že Kremeľ môže túto zimu spustiť energetickú krízu na kontinente.



Nemecký plynárenský gigant Uniper, ktorému v dôsledku krízy hrozil bankrot, v piatok oznámil, že sa s vládou dohodol na záchrannom pláne. Nemecko na základe dohody kúpi 157 miliónov nových kmeňových akcií Uniperu za 267 miliónov eur, za čo získa v spoločnosti podiel vo výške približne 30 %. A poskytne jej kapitál vo výške až 7,7 miliardy v povinných konvertibilných dlhopisoch, ktoré sa nakoniec stanú akciami. Okrem toho štátna rozvojová banka KfWú zvýši existujúcu úverovú linku pre Uniper o 7 miliárd eur na celkových 9 miliárd eur.



Balík pomoci musí schváliť Európska komisia a vyžaduje si potvrdenie investičného stupňa Uniperu agentúrou S&P. Transakciu musia odsúhlasiť tiež akcionári Uniperu.



Uniper uviedol tiež, že nemecká vláda plánuje zaviesť všeobecný mechanizmus pre všetkých dovozcov plynu, aby od 1. októbra preniesli náklady na dovoz drahšej náhrady ruského plynu na spotrebiteľov. Toto opatrenie, ktoré energetický gigant dlho požadoval, by mohlo spôsobiť strmý rast spotrebiteľských účtov za plyn.



Podľa kancelára Scholza to môže znamenať, že štvorčlenná rodina bude musieť platiť o 200 až 300 eur ročne viac za plyn. Vláda chce preto zabezpečiť, aby sa dôsledky "rozložili na všetky plecia", povedal.



Kroky Moskvy, ktorá obmedzila dodávky plynu do Nemecka od polovice júna, prinútili Uniper, aby sa obrátil na drahší spotový trh s plynom, v snahe zásobovať svojich zákazníkov. Energetická skupina je tak zaťažená dodatočnými nákladmi.



Uniper, jeden z najväčších dovozcov ruského plynu, je kľúčovou súčasťou nemeckej energetickej infraštruktúry a je najväčším prevádzkovateľom zásobníkov plynu.



A keďže nemecká vláda nariadila naplnenie zásobníkov ešte pred zimou, nedostatok dodávok z Ruska prinútil Uniper stiahnuť plyn z vlastných rezervovaných skladovacích kapacít.



Okrem zvyšovania zásob plynu Nemecko realizuje plány na dočasný návrat k väčšej výrobe elektriny z uhlia. A plánuje nariadiť úspory energie vo verejných budovách a zaviesť nové pravidlá efektívnosti pri vykurovaní domov a kancelárií.



Európska komisia tento týždeň vyzvala krajiny EÚ, aby v nadchádzajúcich mesiacoch znížili svoj dopyt po zemnom plyne o 15 %.