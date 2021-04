Scholz: Teraz nie je vhodný čas na znovuotvorenie nemeckej ekonomiky

Berlín 7. apríla (TASR) - Teraz nie je vhodný čas uvažovať o úplnom znovuotvorení nemeckej ekonomiky, ale skôr byť prísny a zastaviť šírenie nového koronavírusu. Uviedol to nemecký minister financií Olaf Scholz pre televíziu CNBC. Dodal pritom, že bohatšie domácnosti čoskoro zaplatia viac na daniach.



"Nie je čas na otvorenie. Nastal čas byť veľmi tvrdý a udržiavať nízku mieru infekcie," skonštatoval Scholz.



Pandémia nového koronavírusu uštedrila veľký úder najväčšej európskej ekonomike, ktorá čelí v poradí už tretej vlne nákazy a s ňou spojeným blokádam. Podľa údajov Medzinárodného menového fondu v roku 2020 klesol výkon nemeckej ekonomiky takmer o 5 % a v tomto roku by mal vzrásť iba o 3,6 %.



Situáciu v krajine komplikujú protichodné odkazy regionálnych a národných lídrov, pokiaľ ide o verejné zdravie. Napríklad líder spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko Armin Laschet v pondelok (5. 4.) vyhlásil, že by malo dôjsť k celonárodnej blokáde. Pritom ešte minulý týždeň žiadal o flexibilitu, aby predstavitelia jednotlivých spolkových krajín mohli bojovať proti pandémii, ako uznajú za vhodné.



V Nemecku však pribúdajú požiadavky na jednotnejší postup proti koronavírusu. Občania sú frustrovaní rôznymi pravidlami v rôznych regiónoch, zatiaľ čo počet infikovaných stále stúpa. Nemecká kancelárka Angela Merkelová sama žiadala o prísnejší a jednotný postup v celej krajine, ale regionálni lídri sa tomu doteraz bránili. Podľa údajov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb Nemecko do utorka (6. 4.) zaregistrovalo viac ako 2,9 milióna prípadov ochorenia na ochorenie COVID-19 a 77.103 úmrtí.



Scholz v rozhovore skonštatoval, že Nemecko musí urobiť všetko, čo je potrebné na prekonanie krízy vyvolanej koronavírusom. Očakáva sa, že Nemecko si tento rok požičia na podporu ekonomiky viac ako 240 miliárd eur, čo sa nepáči fiškálne konzervatívnym zákonodarcom. Vláda v Berlíne sa od dlhovej krízy v eurozóne pred vyše 10 rokmi snažila o fiškálnu disciplínu a udržiavala svoje financie pod kontrolou. V roku 2009 zaviedlo Nemecko legislatívu, ktorá bráni nadmernému zadlžovaniu krajiny.



Pandémia koronavírusu však aj toto zmenila. Berlín upustil od doterajšej politiky nulového nového dlhu, aby pomohol ekonomike v boji s pandémiou. Podľa viacerých odborníkov vláda vzhľadom na situáciu musí pokračovať v poskytovaní stimulov. "Budeme naďalej robiť všetko, čo je potrebné. Je to drahé, ale nič nerobenie by viedlo k ešte vyšším nákladom," povedal Scholz novinárom na konci minulého mesiaca. Upozornil tiež, že väčšie pôžičky povedú k vyšším daniam.



Podľa Scholza Nemecko však "bude mať v nasledujúcich rokoch šancu vyrovnať sa bremenom, ktoré prináša boj proti koronavírusu, vďaka hospodárskemu rastu". A pripomenul, že sú situácie, keď bohatí ľudia a veľké spoločnosti nemôžu platiť nízke dane. "Sú potrebné daňové úľavy pre ľudí s nízkym a stredným príjmom, ale, samozrejme, tí, ktorí sú veľmi bohatí a majú veľmi vysoké príjmy, ako aj korporácie nemôžu očakávať zníženie daní," uviedol.



Nemecko sa chystá na parlamentné voľby koncom septembra. Merkelová, ktorá zastávala 16 rokov post kancelárky, sa už nebude uchádzať o piate funkčné obdobie.



"Som si istý, že po ďalších voľbách dôjde k zmene. Ako viete, uchádzam sa o funkciu budúceho kancelára. Moja strana chce viesť budúcu vládu a šance rastú," uzavrel Scholz.