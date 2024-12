Scholz vyzval nemecké podniky, aby sa angažovali na Ukrajine

Berlín 11. decembra (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz vyzval domáce podniky, aby sa viac angažovali na Ukrajine. "Ak investujete na Ukrajine dnes a v nasledujúcich rokoch, investujete do budúceho člena EÚ," vyhlásil v stredu na nemecko-ukrajinskom hospodárskom fóre v Berlíne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Po vojne uvidíme na Ukrajine také tempo rastu a rozvojové príležitosti, aké sme videli len v krajinách strednej a východnej Európy, ktoré vstúpili do EÚ v posledných dvoch desaťročiach," povedal Scholz. Nemecké hospodárstvo zohralo v týchto úspešných príbehoch významnú úlohu a samo z nich profitovalo, poznamenal kancelár a dodal, že podobný vývoj by privítal aj vo vzťahu k Ukrajine, kde v súčasnosti pôsobí približne 2000 nemeckých spoločností. "Mnohé z nich plánujú ďalšie investície. Pomáhajú pri obnove krajiny," uzavrel Scholz.



Napriek neustálym hrozbám a neistote spôsobenej vojnou dosiahol nemecko-ukrajinský obchod v tomto roku rekordnú úroveň s objemom viac ako 12 miliárd eur, uviedol prezident Nemeckej priemyselnej a obchodnej komory (DIHK) Peter Adrian.