Scholz vyzval politikov v Nemecku, aby sa spojili a pomohli ekonomike

Berlín 6. septembra (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz v stredu vyzval vládnu koalíciu, demokratickú opozíciu a miestne orgány, aby sa spojili a pomohli znížiť byrokraciu, ktorá spomaľuje najväčšiu európsku ekonomiku. Jeho vláda sa totiž v polovici volebného obdobia zmieta vo vnútorných sporoch, čo sa odrazilo na slabom hodnotení v prieskumoch. TASR o tom informuje na základe správ AP, AFP a Reuters.



Kancelár v prejave v dolnej komore parlamentu Bundestagu počas zasadnutia o rozpočte na rok 2024 oznámil nový "pakt pre Nemecko". Cieľom balíka opatrení je zefektívniť notoricky pomalú byrokraciu v krajine a urýchliť digitalizáciu ekonomiky.



Apeloval pritom na 16 vysoko decentralizovaných nemeckých spolkových vlád, miestnych predstaviteľov a opozíciu, aby sa pripojili k paktu, vďaka ktorému bude krajina "rýchlejšia, modernejšia a bezpečnejšia". To si však vyžaduje zefektívnenie notoricky zdĺhavých plánovacích procesov a urýchlenie digitalizácie aj výstavby nových domov.



"Iba spoločne sa zbavíme byrokracie, averzie k riziku a skleslosti, ktoré sa v našej krajine usadili v priebehu rokov a desaťročí," povedal kancelár.



Ľudia chcú orientáciu a odvážne kompromisy, vyhlásil Scholz s tým, že to je požiadavka pre všetkých, od vládnych strán po opozíciu. Zdôraznil, že je to kľúčové aj na zastavenie "tých, ktorí chcú čerpať politický zisk z oslabenia hospodárstva a vyvolávania paniky", čo bol zjavný odkaz na krajne pravicovú stranu Alternatíva pre Nemecko (AfD), ktorá v prieskumoch prudko vzrástla a má výrazným náskokom pred Scholzovými sociálnymi demokratmi (SPD).



Scholz minulý týždeň priznal, že tri strany vládnej koalície sa v uplynulých mesiacoch príliš hádali a sľúbil, že zmierni tieto boje, ktoré prispeli k zlým výsledkom v prieskumoch.



Kancelár však odmietol návrh na nový balík stimulov na podporu ekonomiky, ktorá v 2. štvrťroku po zimnej recesii stagnovala, keďže Nemecko bojuje s vysokou infláciou, finančnými nákladmi a poklesom exportu.



Vláda už podľa neho investovala do ekonomiky rekordné sumy. Rozpočet na rok 2024 predpokladá investíciu 58 miliárd eur z tzv. klimatického fondu do vodíka, čipového priemyslu, mobility šetrnej ku klíme, digitálnej infraštruktúry a renovácie budov.



Z bežného rozpočtu pôjde tiež 54 miliárd eur do železníc, nových mostov, rýchlejšieho internetu, nabíjacích staníc, sociálneho bývania a klimaticky neutrálnej ekonomiky. Len samotný železničný operátor Deutsche Bahn v nasledujúcich štyroch rokoch získa na investíciách 24 miliárd eur navyše.



Tieto sumy sú zrejme odpoveďou Nemecka na americký zákon o znižovaní inflácie (IRA), ktorý počíta s obrovskými investíciami do modernizácie infraštruktúry a zelených energií.



Nemecko zúfalo potrebuje oživenie ekonomiky, ktorá podľa Medzinárodného menového fondu ako jediná spomedzi veľkých vyspelých ekonomík v roku 2023 klesne.