Scholz:Budeme potrebovať na zákaz ruského uhlia celé prechodné obdobie

Berlín 8. apríla (TASR) - Nemecko bude potrebovať celé prechodné obdobie na implementáciu zákazu dovozu uhlia z Ruskej federácie, ktorý schválila Európska únia. Povedal to nemecký kancelár Olaf Scholz. Znamená to, že Nemecko bude s veľkou pravdepodobnosťou dovážať ruské uhlie ešte štyri mesiace, ktoré boli na prechodné obdobie stanovené. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Európska únia sa vo štvrtok (7. 4.) dohodla na piatom balíku sankcií voči Rusku, ktorých súčasťou je aj zákaz dovozu ruského uhlia. V súvislosti s týmto krokom stanovila 120-dňové prechodné obdobie, aby štáty mali čas na hľadanie alternatívnych dodávok.



"Budeme potrebovať celé toto obdobie," povedal Scholz na tlačovej konferencii po stretnutí s predstaviteľmi 16 nemeckých spolkových krajín. "Ak to bude rýchlejšie (nájdenie alternatívnych dodávateľov), bude to fajn. Budeme však potrebovať nejaký čas a ten budú potrebovať aj podniky, aj keď tie už skôr začali nových dodávateľov hľadať," dodal kancelár.



Pre nemeckú ekonomiku sú dodávky uhlia kľúčové. Už začiatkom týždňa nemecké ministerstvo hospodárstva varovalo, že v prípade okamžitého ukončenia dovozu uhlia z Ruska by krajina pravdepodobne musela odstaviť niektoré z elektrární. "Okamžitý zákaz na dovoz tejto suroviny z Ruska by spôsobil, že Nemecko by "v priebehu pár týždňov" začalo mať problémy so zásobovaním uhlím.