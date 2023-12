Scholzova SPD počíta s oneskorením prijatia rozpočtu na rok 2024

Berlín 7. decembra (TASR) - Sociálni demokrati (SPD) nemeckého kancelára Olafa Scholza už neočakávajú, že štátny rozpočet na rok 2024 sa podarí pripraviť do konca tohto roka. Tri strany vládnej koalície by ale napriek tomu mohli dosiahnuť politickú dohodu o jeho podobe v najbližších dňoch. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na vyjadrenie vplyvnej poslankyne najsilnejšej vládnej strany.



"Hoci sme z našej strany urobili všetko, čo bolo v našich silách, rozpočet na rok 2024 sa už tento rok nedá prijať včas," píše sa v SMS správe, ktorú zaslala tajomníčka parlamentnej frakcie SPD v nemeckom parlamente (Bundestag) Katja Mastová svojim straníckym kolegom a ktorú má Reuters k dispozícii. Kancelár je napriek tomu presvedčený, že v najbližších dňoch sa podarí dosiahnuť výsledok, dodala Mastová s odkazom na diskusie v rámci predsedníctva strany.



Scholz v súčasnosti rokuje s vicekancelárom Robertom Habeckom zo strany Zelených a ministrom financií Christianom Lindnerom s liberálnej strany FDP. Očakáva sa, že rozhovory budú pokračovať pred víkendom. SPD predtým uviedla, že do Vianoc počíta aspoň so schôdzkou rozpočtového výboru Bundestagu, na ktorej by sa mali vyjasniť podrobnosti budúcoročného rozpočtu.



Strany nemeckej vládnej koalície sa sporia o podobu štátneho rozpočtu na rok 2024. Krajina sa dostala do rozpočtovej krízy po tom, ako ústavný súd v polovici novembra rozhodol, že vládna koalícia porušila dlhové pravidlá zakotvené v ústave, keď nevyužitých 60 miliárd eur určených na podporu ekonomiky počas pandémie presunula do klimatického fondu. Vláda tieto peniaze plánovala použiť počas štyroch rokov na projekty v oblasti ochrany klímy a modernizácie hospodárstva.



Ich zablokovanie znamená, že v tohtoročnom rozpočte vznikol výpadok vo výške približne 17 miliárd eur, ktoré mali slúžiť najmä na zastropovanie cien energií. Rozhodnutie ústavného súdu ale znamená, že ohrozené sú aj ďalšie účelové fondy financované z úverov.