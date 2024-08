Schoof očakáva „dobrý výsledok“ rozhovorov s USA o kontrole exportu

Amsterdam 18. augusta (TASR) - Holandský premiér Dick Schoof očakáva "dobrý výsledok" prebiehajúcich rozhovorov so Spojenými štátmi o nových opatreniach na obmedzenie vývozu polovodičových zariadení do Číny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



USA tlačia na Holandsko, aby zaviedlo nové obmedzenia na vývoz najvyspelejších technológií do Číny pre obavy z ich využitia na vojenské účely. Týka sa to aj požiadavky, aby spoločnosť ASML, najväčší výrobca zariadení na výrobu polovodičov, neposkytovala servis na niektoré zariadenia, ktoré už predala čínskym zákazníkom.



"Od rokovaní očakávam, že budeme mať dobrý výsledok pre holandských výrobcov," povedal Schoof.



Americká administratíva sa snaží Číne skomplikovať prístup k západným čipom umelej inteligencie a nástrojom na výrobu čipov pre obavy, že by mohli pomôcť posilniť čínsku armádu.



Holandská a americká vláda postupne zaviedli obmedzenia, ktoré spoločnosti ASML bránia vo vývoze špičkového sortimentu produktov čínskym zákazníkom. USA teraz tlačia na spojencov, aby "odstránili medzery v existujúcom režime". V prípade Holandska je to servis, ktorý ASML poskytuje čínskym klientom a opravy zariadení zakúpených pred zavedením limitov na ich predaj.