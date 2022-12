Schválené materiály MPSVR umožnia zvýšenie konkurencieschopnosti SR

Bratislava 14. decembra (TASR) - Vláda SR v stredu odobrila dva materiály z dielne rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny. Schválili stanovy Aliancie sektorových rád, čím sa vytvoril právny základ pre jej založenie. Okrem toho aktualizáciou nariadenia pre udeľovanie národných víz podľa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR vysokokvalifikovaným cudzincom z tretích krajín umožnili pokračovanie vízového režimu aj v nasledujúcom kalendárnom roku. Informoval o tom tlačový odbor MPSVR.



Doplnil, že Aliancia sektorových rád bude záujmové združenie právnických osôb. Stanovy vymedzujú spôsob jej fungovania, vnútornú štruktúru orgánov, nadobudnutie a zánik členstva, povinnosti členov a nakladanie s majetkom v prípade zániku aliancie. MPSVR zriaďuje alianciu na základe novelizácie zákona o službách zamestnanosti.



Rezort práce uviedol, že s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR založia alianciu do konca januára. Okrem týchto rezortov budú členmi aliancie aj sociálni partneri Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, Republiková únia zamestnávateľov, Asociácia priemyselných zväzov a dopravy, Združenie miest a obcí Slovenska, Konfederácia odborových zväzov SR a Spoločné odbory Slovenska.



Hlavným poslaním aliancie bude monitorovanie požiadaviek zamestnávateľov na kvalifikovanú pracovnú silu a zabezpečenie prenosu týchto nárokov do systému celoživotného vzdelávania. Na to by mali následne reagovať vzdelávacie inštitúcie úpravou učebných osnov a ponúkaných programov, vysvetlilo MPSVR.



Ďalším materiálom ministerstva práce, ktorý vláda v stredu schválila, bola aktualizácia nariadenia pre udeľovanie národných víz podľa MPSVR vysokokvalifikovaným cudzincom z tretích krajín, ktorým umožnili pokračovanie vízového režimu aj v nasledujúcom kalendárnom roku. Vzhľadom na časovú platnosť pôvodného nariadenia pre tento rok bolo podľa rezortu práce nevyhnutné zabezpečiť kontinuitu režimu udeľovania národných víz aj na nasledujúci kalendárny rok. Pre ten ostáva počet možných udelených národných víz najviac 3000.



Zároveň sa budú aktualizovať aj prílohy nariadenia, teda zoznam popredných svetových vysokých škôl a zoznam zamestnaní s vysokou pridanou hodnotou pre hospodárstvo SR. Určenie 500 najlepších univerzít vychádza z podľa MPSVR uznávaných rebríčkov The Times Higher Education, šanghajský rebríček The Academic Ranking of World Universities a Quacquarelli Symonds.



Ministerstvo práce doplnilo, že medzi zamestnania pre udelenie národných víz sa zaradili vysokokvalifikované profesie v informačno-technologickom sektore, zdravotníctve, manažmente a vo vede a výskume. Do zoznamu sa zaradili profesie, kde priemerná mzda dosahovala v uplynulom roku aspoň 1,2-násobok celonárodnej priemernej mzdy.



Regulovaná mobilita cudzincov za prácou v SR má podľa MPSVR kompenzovať pretrvávajúci nedostatok vysokokvalifikovanej pracovnej sily na trhu. Ide aj o súčasť komponentu desať z Plánu obnovy a odolnosti SR, uzavrel rezort práce.