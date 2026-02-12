Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 12. február 2026Meniny má Perla
< sekcia Ekonomika

Schválenie vyplatenia 6. žiadosti z plánu obnovy nezaradili na výbor

.
Na archívnej snímke europoslanci. Foto: TASR - Martin Baumann

Správu aktualizujeme.

Autor TASR
Bratislava 12. februára (TASR) - Schválenie posledného formálneho kroku pri vyplatení šiestej žiadosti o platbu pre Slovenskú republiku v objeme 590 miliónov eur zatiaľ nezaradili na rokovanie komitologického výboru EÚ. Oznámil to Úrad podpredsedu vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku. Dôvodom majú byť zmeny týkajúce sa Úradu na ochranu oznamovateľov, ktorého sfunkčnenie bolo financované zo zdrojov plánu obnovy.





UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Štvrtok 12. februára

SKVELÝ ŠTART: Slováci vstúpili do turnaja víťazstvom nad Fínskom 4:1

ONLINE ZOH 2026: Prvý zápas SR: Slovensko - Fínsko

HROZIVÉ RÁNO: V byte v Leviciach našli dve telá