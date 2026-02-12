< sekcia Ekonomika
Schválenie vyplatenia 6. žiadosti z plánu obnovy nezaradili na výbor
Bratislava 12. februára (TASR) - Schválenie posledného formálneho kroku pri vyplatení šiestej žiadosti o platbu pre Slovenskú republiku v objeme 590 miliónov eur zatiaľ nezaradili na rokovanie komitologického výboru EÚ. Oznámil to Úrad podpredsedu vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku. Dôvodom majú byť zmeny týkajúce sa Úradu na ochranu oznamovateľov, ktorého sfunkčnenie bolo financované zo zdrojov plánu obnovy.
