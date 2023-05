Schválenie zákona o ŠFRB môže zvýšiť limity pri poskytovaní úverov

Bratislava 11. mája (TASR) – Schválenie novely zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania (ŠFRB) by mohlo zvýšiť limity, v rámci ktorých sa štátny fond pohybuje pri poskytovaní úverov. Vo štvrtok to na spoločnej tlačovej konferencii s poslancom Národnej rady (NR) SR Milošom Svrčekom (Sme rodina) a štátnou tajomníčkou Ministerstva dopravy (MD) SR Katarínou Brunckovou povedala generálna riaditeľka sekcie bytovej politiky, stavebníctva a mestského rozvoja MD Ladislava Cengelová.



"Konkrétnu výšku úverov a limitov, ktoré by platili od 1. januára, stanoví vykonávací predpis, ktorý sa bude hýbať v rámci priestoru, ktorý vytvorí zákon. Schválenie právneho predpisu je dôležité na to, aby sme vedeli plynule zahájiť čerpanie nových eurofondov a stimulovať zelené opatrenia pri obnove bytových domov," priblížila Cengelová.



Novela zároveň reaguje na nové podmienky, ktoré Európska únia (EÚ) spojila so zdrojmi, ktoré majú byť využité na obnovu budov. Cengelová sa vyjadrila, že cieľom opatrení je znížiť potrebu energií u bytových budov. "Novými podmienkami je, že sa skúma potreba primárnej energie budovy a limit, ktorý je treba dosiahnuť, je minimálne 30 % úspory primárnej energie," povedala Cengelová s tým, že novela zákona sa zameriava na podporu obnoviteľných zdrojov energie, kde vyčlenili osobitnú alokáciu. Ak by bytová budova docielila 30 % úsporu primárnej energie a nainštalovala by si obnoviteľný zdroj, mohla by získať možnosť 30 % odpustenia úveru.



Svrček uviedol, že ak by bola novela zákona o ŠFRB schválená, SR by mohla využiť 415 miliónov v programovom období. Ak by ku schváleniu nedošlo, finančné prostriedky by nemohli byť využité. Novela zároveň rieši otázku digitalizácie procesov v ŠFRB. "Bola by zabezpečená absolútne priama komunikácia elektronickou formou medzi ŠFRB a žiadateľom," povedal Svrček.



Na tlačovej konferencii informoval Svrček aj o novele zákona o cestovnom ruchu, ktorý predložil do NR SR. Má sa ním naštartovať rozvoj cestovného ruchu. "Cieľom novely je zlepšiť systém a podmienky pri poskytovaní podpory na rozvoj cestovného ruchu," uviedla Bruncková. Systém poskytovania podpory má byť vďaka novele zákona podľa Brunckovej transparentnejší a efektívnejší. Novelou sa má zaviesť poriadok pre práva a povinnosti krajskej organizácie cestovného ruchu voči oblastnej. Oblastná organizácia, ktorá je členom krajskej organizácie, by mohla mať právo na informácie a nahliadať do dokumentov.