Schválený rozpočet košického kraja na 2022 je v objeme 346 mil. eur

Košice 13. decembra (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) bude v budúcom roku hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom na úrovni 346,8 milióna eur. Krajskí poslanci to schválili na pondelkovom zasadnutí.



Najvyššiu položku rozpočtu v rámci bežných a kapitálových výdavkov tvorí vzdelávanie, a to objeme 115 miliónov eur. Ďalších 66 miliónov ide na komunikácie, 39 miliónov na podporné činnosti programov kraja, takmer 36 miliónov na sociálne služby a 29 miliónov eur na oblasť kultúry.



Rozpočet ráta s finančnými prostriedkami v sume 500.000 eur na vypracovanie štúdie realizovateľnosti na výstavbu diaľnice D1 na Zemplín, čiže z Bidoviec po hranicu s Ukrajinou. Vzhľadom na havarijný stav mostov kraj počíta aj so zakúpením vlastného mostného provizória či plošiny potrebnej na hlavné prehliadky mostov. Kraj chce v budúcom roku investovať aj do cyklotrás, určených je na ne milión eur. KSK chce tiež realizovať projekt Krajských prístavov, ktoré by mali pribudnúť na Ružíne, Zemplínskej šírave, Palcmanskej Maši či Bukovci. Ich súčasťou budú napríklad požičovne člnov a kajakov, ako aj sociálne zázemie. Novinkou v rozpočte je aj nákup vodíkových bicyklov a infraštruktúry potrebnej na ich prevádzku.



Návrh kapitálového rozpočtu je schodkový v sume 51,7 milióna eur. Schodok je vyrovnaný prebytkom bežného rozpočtu príslušného roka, použitím rezervného fondu, fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie a úverovými zdrojmi.