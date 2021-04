Schválil Národnú stratégiu deinštitucionalizácie sociálnych služieb

Bratislava 28. apríla (TASR) – Vláda v stredu odobrila Národnú stratégiu deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti. Dokument má nahradiť predchádzajúcu stratégiu z roku 2011. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR v materiáli skonštatovalo, že proces deinštitucionalizácie nenapreduje tak, ako sa očakávalo po schválení predchádzajúcej stratégie. Po desiatich rokoch tak rezort pristúpil k aktualizácii opatrení, rozsah zmien však bol taký veľký, že sa ministerstvo rozhodlo pre vytvorenie novej stratégie.



Ako pripomenul rezort v materiáli, základným zámerom deinštitucionalizácie je vytvorenie a zabezpečenie podmienok pre nezávislý a slobodný život všetkých ľudí odkázaných na pomoc v prirodzenom sociálnom prostredí komunity s podporou samotnej komunity, odborníkov, členov rodiny či dobrovoľníkov.



Ministerstvo definovalo v materiáli tri hlavné dlhodobé ciele. Zabezpečiť individualizáciu uspokojovania potrieb klientov, ktorým sa poskytujú sociálne služby, chce zvýšením dostupnosti služieb a opatrení vykonávaných na úrovni komunity. Ide o rozvoj a podporu ambulantných a terénnych opatrení vykonávaných pre deti a ich rodiny v ich prirodzenom prostredí. Pomôcť by mala aj synergia poskytovaných služieb, vykonávaných opatrení a ďalších zdrojov pomoci a podpory vrátane systému peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia a do tretice chce štát ukončiť prevádzky veľkokapacitných zariadení.



Strednodobých cieľov v tejto oblasti si vytýčilo ministerstvo viac. Chce napríklad zvýšiť informovanosť na národnej a miestnej úrovni o práve osôb so zdravotným postihnutím žiť nezávislým spôsobom života a začleniť sa do spoločnosti, prepojiť zdravotno-sociálnu starostlivosť, zlepšiť profesionalitu výkonu v oblasti sociálnych vecí a rodiny či zefektívniť systém viaczdrojového financovania komunitných služieb. Pomôcť by mali aj rozvoj služieb na komunitnej úrovni, podpora aktivizácie klientov zariadení sociálnych služieb, zníženie počtu detí umiestnených v zariadeniach na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti na 50,5 % z celkového počtu umiestnených detí na súdne rozhodnutia či deinštitucionalizácia 80 % aktuálnych kapacít na výkon rozhodnutia súdu v centrách na komunitný spôsob usporiadania do konca roku 2023.