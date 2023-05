Schválili aktualizáciu Akčného plánu transformácie regiónu horná Nitra

Bratislava 31. mája (TASR) - Vláda schválila aktualizácia akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra. Dôležitým prvkom pri tejto aktualizácii je schválenie Programu Slovensko na roky 2021 až 2027 vrátane Plánu spravodlivej transformácie územia, uviedlo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR v predkladacej správe k schválenému materiálu. Aktualizovaný bol okrem iného napríklad aj zásobník projektových zámerov.



Cieľom dokumentu je zabezpečiť diverzifikáciu ekonomiky regiónu a pritom minimalizovať negatívne dôsledky transformácie územia spojenej s ukončením ťažby uhlia do konca roka 2023. Na hornej Nitre sa do konca roka ukončí ťažba hnedého uhlia a jeho spaľovanie na energetické účely, čo prináša zásadné ekonomické a spoločenské vplyvy.



"Nielen horná Nitra, ale aj ďalšie priemyselné oblasti v Košickom a Banskobystrickom kraji získajú na svoju transformáciu špeciálnu eurofondovú podporu. Vďaka Fondu na spravodlivú transformáciu máme plán aj financie, ako týmto regiónom pomôcť na ceste k zelenšej, zdravšej a úspešnej budúcnosti," uviedol minister investícií a regionálneho rozvoja Peter Balík.



Prvé výzvy z fondu budú vyhlásené v najbližších týždňoch, pričom na podporu odborného vzdelávania na stredných školách či prechod na obnoviteľné zdroje energie pôjde už v tomto roku takmer 40 miliónov eur.



Hlavnými princípmi transformácie regiónu sú transparentnosť procesu transformácie, ochrana životného prostredia, dlhodobá udržateľnosť projektov, prepojenosť a vzájomná nadväznosť projektov, ktoré budú v rámci transformácie realizované. Medzi problémy regiónu dokument zaradil možný nárast nezamestnanosti po útlme banskej činnosti na konci roka 2023, starnutie obyvateľstva či odchod mladých ľudí z regiónu.



Základnými piliermi akčného plánu sú mobilita a prepojenosť regiónu, ekonomika, podnikanie a inovácie, udržateľné životné prostredie a kvalita života spolu so sociálnou infraštruktúrou.