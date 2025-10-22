< sekcia Ekonomika
Schválili dlhšiu lehotu na žiadosť o príspevok v sociálnych službách
Doterajšia lehota na podanie žiadosti bola od 1. júla do 31. augusta tohto roka.
Autor TASR
Bratislava 22. októbra (TASR) - Obce a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb budú môcť podať žiadosť o finančný príspevok na rok 2026 v dodatočnej lehote do 31. decembra 2025, ak ide o novovzniknuté zariadenia sociálnych služieb, ktorým vzniklo oprávnenie poskytovať sociálnu službu po 31. auguste 2025. Vyplýva to z návrhu nariadenia vlády SR, ktoré sa týka opatrení v oblasti sociálnych služieb v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na Slovensko spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny, ktorý v stredu schválila vláda.
Doterajšia lehota na podanie žiadosti bola od 1. júla do 31. augusta tohto roka. „Cieľom návrhu nariadenia vlády je vytvoriť právne podmienky v novovzniknutých zariadeniach sociálnych služieb po 31. auguste 2025, ktoré začali alebo začnú poskytovať túto sociálnu službu až v rozpočtovom roku 2026. A to na možnosť začatia poskytovania tejto sociálnej služby prijímateľom tejto sociálnej služby v rozpočtovom roku 2026 s finančnou podporou poskytovanej sociálnej služby z verejných prostriedkov aj poskytnutím finančného príspevku zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR na spolufinancovanie sociálnej služby,“ uviedol rezort práce v dôvodovej správe.
Tento návrh má podľa neho posilniť rozvoj, udržateľnosť a dostupnosť sociálnych služieb v zariadeniach krízovej intervencie v rámci zabezpečenia práva každého, kto je v hmotnej núdzi. Rovnako tiež má zabezpečiť základné životné podmienky, a to aj spolufinancovaním sociálnych služieb vo vybraných druhoch novovzniknutých zariadení.
