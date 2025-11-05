< sekcia Ekonomika
Schválili dotáciu na stabilizačný príspevok v sociálnych službách
Výška stabilizačného príspevku by sa mala pohybovať od 600 eur do 1300 eur pre zamestnanca v závislosti od jeho pracovného pomeru a rozsahu týždenného pracovného času.
Autor TASR
Bratislava 5. novembra (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR poskytne jednorazovú dotáciu na úhradu stabilizačného príspevku v roku 2025 pre pracovníkov v sociálno-zdravotníckej starostlivosti. Príspevok má pomôcť vyriešiť pretrvávajúcu personálnu nestabilitu v sektore sociálnych služieb. Vyplýva to z návrhu nariadenia vlády SR v oblasti dotácií v čase mimoriadnej situácie či núdzového stavu v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na Slovensko spôsobeným ozbrojeným konfliktom na Ukrajine, ktorý v stredu vláda schválila.
„Stabilizačný príspevok predstavuje motivačný nástroj, ktorého účelom je podporiť zotrvanie zamestnancov v pracovnom pomere u poskytovateľov sociálnych služieb, a to najmenej počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov. Zároveň sa upravuje, aby u zamestnancov, ktorých zotrvanie v pracovnom pomere bolo podporené poskytnutím dotácie na úhradu stabilizačného príspevku v roku 2022/2023, začala doba viazanosti 12 po sebe nasledujúcich mesiacov plynúť až po uplynutí trojročnej doby viazanosti, ku ktorej sa títo zamestnanci zaviazali v dohode o poskytnutí stabilizačného príspevku v predchádzajúcom období,“ uviedlo MPSVR v dôvodovej správe.
Dotáciu budú môcť získať aj poskytovatelia niektorých pobytových sociálnych služieb a domácej opatrovateľskej služby. Zaviesť by sa mala tiež podmienka minimálneho rozsahu poskytovania sociálnej služby, ktorá zabezpečí, že sa dotácia dostane do zariadení reálne poskytujúcich služby prijímateľom.
Výška stabilizačného príspevku by sa mala pohybovať od 600 eur do 1300 eur pre zamestnanca v závislosti od jeho pracovného pomeru a rozsahu týždenného pracovného času. Fyzioterapeut alebo sestra v zariadení seniorov, opatrovateľskej služby, domove sociálnych služieb, rehabilitačnom stredisku, dennom stacionári či zariadení podporovaného bývania dostane stabilizačný príspevok v sume 1300 eur. Tí, ktorí pracujú na pozícii sanitára alebo zdravotnej sestry v týchto zariadeniach, budú mať nárok na príspevok vo výške 1000 eur. V prípade opatrovateľov v domácej opatrovateľskej službe, sociálneho pracovníka, špeciálneho pedagóga, vychovávateľa pre osoby so špeciálnymi potrebami, komunitného pracovníka alebo maséra to bude 600 eur.
Negatívne ekonomické a sociálne vplyvy vojny na Ukrajine sa prejavujú podľa MPSVR na Slovensku zvýšeným finančným a personálnym zaťažením poskytovateľov sociálnych služieb. „Rýchly rast cien energií, tovarov a služieb, spolu s pretrvávajúcim nedostatkom kvalifikovaného odborného personálu spôsobuje významné obmedzenie prevádzkovej flexibility zariadení a negatívne ovplyvňuje dostupnosť a kvalitu poskytovaných služieb,“ uzavrel rezort práce s tým, že je potrebné stabilizovať personál v zariadeniach sociálnych služieb a prispieť k dostupnosti a kvalite poskytovaných služieb.
