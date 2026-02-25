< sekcia Ekonomika
Schválili investičnú pomoc 17,45 mil. eur pre Saneca Pharmaceuticals
Vyplýva to z návrhu z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR.
Autor TASR
Smolenice 25. februára (TASR) - Akciová spoločnosť Saneca Pharmaceuticals v Hlohovci dostane investičnú pomoc vo výške 17,45 milióna eur na rozšírenie kapacít existujúcej prevádzkarne priemyselnej výroby zameranej na farmaceutickú výrobu, a to vo forme úľavy na dani z príjmov. Vyplýva to z návrhu z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorý na svojom výjazdovom rokovaní v Smoleniciach schválila vláda.
„V rámci realizácie investičného zámeru prijímateľ počíta s vynaložením oprávnených investičných nákladov v hodnote 43.619.400 eur do konca roka 2027. V priamej súvislosti s investičným zámerom prijímateľ pomoci plánuje vytvoriť 177 nových pracovných miest do konca roka 2030,“ spresnil v návrhu rezort hospodárstva.
Saneca Pharmaceuticals je jedným z najväčších farmaceutických producentov na Slovensku. Spoločnosť bola založená v roku 1941 pod názvom Slovenské alkaloidy, neskôr pôsobila pod názvom Slovakofarma. Spoločnosť bola v minulosti súčasťou medzinárodných farmaceutických koncernov. K poslednej zmene akcionárskej štruktúry došlo v decembri 2025, keď bol celý podiel akcií, ktoré patrili spoločnosti Wood & Co., predaný spoločnosti Pharma Invest. Firma aktuálne zamestnáva viac ako 900 pracovníkov.
Taliansky Datalogic Slovakia dostane investičný stimul 6,88 mil. eur
Výrobca ručných skenerov a stacionárnych čítačiek Datalogic Slovakia dostane na rozšírenie kapacity prevádzkarne v Zavare (okres Trnava) investičnú pomoc od štátu vo výške maximálne 6,885 milióna eur. Firma vynaloží na projekt viac ako 17,2 milióna eur a mala by do roku 2030 vytvoriť 100 nových pracovných miest. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu na svojom výjazdovom rokovaní v Smoleniciach schválila vláda.
„Predmetom investičného zámeru prijímateľa je rozšírenie kapacity existujúcej prevádzkarne zameranej na výrobu v segmente Data Capture (výroba ručných skenerov, stacionárnych čítačiek, pokladničných skenerov a RFID zariadení) a v segmente priemyselnej automatizácie (výroba senzorov, bezpečnostných systémov, priemyselných počítačov a periférnych zariadení, ktoré sa používajú na riadenie a monitorovanie výrobných procesov v rôznych odvetviach),“ uviedlo Ministerstvo hospodárstva SR v schválenom materiáli.
Jediným spoločníkom Datalogic Slovakia, ktorej výrobný závod v Zavare bol založený v roku 2006, je talianska spoločnosť Datalogic. V súčasnosti spoločnosť zamestnáva na Slovensku zhruba 200 zamestnancov. Výroba sa aktuálne sústreďuje najmä na finálnu montáž vybraných modelov skenerov (čítačiek čiarových kódov) a osádzanie dosiek plošných spojov. Okrem výroby slúži slovenská pobočka aj ako európske servisné centrum pre opravy skenerov a distribučné centrum.
