Schválili investičnú pomoc 24,1 mil. eur pre michalovský Unomedical
Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu na výjazdovom zasadnutí schválila vláda.
Autor TASR
Bratislava/Haniska 27. mája (TASR) - Britská spoločnosť Unomedical dostane vládny investičný stimul vo výške 24,1 milióna eur vo forme úľavy na dani z príjmov na diverzifikáciu a rozšírenie výroby v Michalovciach. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu na výjazdovom zasadnutí schválila vláda.
Spoločnosť Unomedical plánuje do roku 2029 v Michalovciach investovať viac ako 96 miliónov eur a do konca roka 2028 plánuje vytvoriť 221 nových pracovných miest. Firma pôvodne žiadala investičnú pomoc v celkovej nominálnej hodnote 37,5 milióna eur, a to vo forme dotácie na dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok v nominálnej hodnote 25,9 milióna eur a vo forme úľavy na dani z príjmov v nominálnej hodnote 11,5 milióna eur. Spoločníkmi Unomedical sú londýnske firmy ConvaTec Group Holdings a ConvaTec Holdings U.K.
Súčasná prevádzka na výrobu jednorazových zdravotných pomôcok, stomických pomôcok a výrobkov na inkontinenciu sa rozšíri o výrobu inzulínových infúznych súprav určených pre pacientov s diabetom, Parkinsonovou chorobou, chronickou bolesťou a primárnou imunodeficienciou.
Ukončenie prác na investičnom zámere je naplánované na marec 2029. Začatie výroby je naplánované na október 2027 a dosiahnutie plnej plánovanej kapacity v marci 2029. Celá produkcia je určená na vývoz v rámci EHP. Výrobky budú dodávané prostredníctvom distribučného subjektu skupiny ConvaTec. Tento subjekt bude následne výrobky dodávať výrobcom inzulínových púmp, ktorí budú infúzne sety integrovať do svojich výrobkov. Konečnými zákazníkmi sú Medtronic (USA), Tandem (USA), Ypsomed (Švajčiarsko), Beta Bionics (USA), Abbvie (USA) a Neuroderm (Izrael).
