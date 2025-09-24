Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 24. september 2025Meniny má Ľuboš aj Ľubor
< sekcia Ekonomika

Schválili investičnú pomoc 3,5 mil.eur pre Uniconn Technology Slovakia

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Investícia je zameraná na zariadenie novej prevádzkarne na výrobu kontaktných systémov batériových článkov pre batériové moduly.

Autor TASR
Borša/Bratislava 24. septembra (TASR) - Vláda v stredu schválila investičnú pomoc vo výške 3,5 milióna eur pre spoločnosť Uniconn Technology Slovakia na podporu realizácie investičného zámeru v Košiciach. Investícia je zameraná na zariadenie novej prevádzkarne na výrobu kontaktných systémov batériových článkov pre batériové moduly. Vyplýva to z materiálu predloženého Ministerstvom hospodárstva (MH) SR na rokovanie vlády.

V rámci realizácie investičného zámeru by mala spoločnosť vynaložiť náklady na úrovni 23,4 milióna eur v období rokov 2024 až 2032. Investičnú pomoc vo výške 3,5 milióna eur jej poskytne štát vo forme úľavy na dani z príjmov. V súvislosti s realizáciou tejto investície bude vytvorených aj 127 nových pracovných miest v roku 2026.

Požadovaná investičná pomoc spĺňa definičné znaky investičnej pomoci, ktorej cieľom je zriadenie novej prevádzkarne priemyselnej výroby, ktorá bude vyrábať kontaktné systémy batériových článkov pre batériové moduly,“ dodalo MH.
.

Neprehliadnite

Lekári v Komárne odstránili pacientke nádor vážiaci 18,6 kilogramu

Austrália vyšetruje, prečo sa telo mladíka vrátilo z Bali bez srdca

Týždenník: Téma konsolidácie na všetky spôsoby

OTESTUJTE SA: Ako dobre poznáte tieto slovenské mestá?