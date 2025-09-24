< sekcia Ekonomika
Schválili investičnú pomoc 3,5 mil.eur pre Uniconn Technology Slovakia
Investícia je zameraná na zariadenie novej prevádzkarne na výrobu kontaktných systémov batériových článkov pre batériové moduly.
Autor TASR
Borša/Bratislava 24. septembra (TASR) - Vláda v stredu schválila investičnú pomoc vo výške 3,5 milióna eur pre spoločnosť Uniconn Technology Slovakia na podporu realizácie investičného zámeru v Košiciach. Investícia je zameraná na zariadenie novej prevádzkarne na výrobu kontaktných systémov batériových článkov pre batériové moduly. Vyplýva to z materiálu predloženého Ministerstvom hospodárstva (MH) SR na rokovanie vlády.
V rámci realizácie investičného zámeru by mala spoločnosť vynaložiť náklady na úrovni 23,4 milióna eur v období rokov 2024 až 2032. Investičnú pomoc vo výške 3,5 milióna eur jej poskytne štát vo forme úľavy na dani z príjmov. V súvislosti s realizáciou tejto investície bude vytvorených aj 127 nových pracovných miest v roku 2026.
„Požadovaná investičná pomoc spĺňa definičné znaky investičnej pomoci, ktorej cieľom je zriadenie novej prevádzkarne priemyselnej výroby, ktorá bude vyrábať kontaktné systémy batériových článkov pre batériové moduly,“ dodalo MH.
