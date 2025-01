Schválili investičnú pomoc 8,4 milióna eur pre Xinquan Slovakia

Bratislava 29. januára (TASR) - Vláda v stredu schválila investičnú pomoc vo výške 8,4 milióna eur pre spoločnosť Xinquan Slovakia Automotive Trim na podporu realizácie investičného zámeru v Petrovanoch v Prešovskom okrese. Investícia je zameraná na zriadenie modernej výroby vnútorných výplní a sedadlových dielov pre osobné a úžitkové vozidlá. Vyplýva to materiálu predloženého na rokovanie vlády.



V rámci realizácie investičného zámeru by mala spoločnosť vynaložiť náklady v celkovej hodnote 22 miliónov eur v období rokov 2024 až 2025. Investičná pomoc vo výške 8,4 milióna eur bude pritom firme poskytnutá vo forme úľavy na dani z príjmov. Investícia do zriadenia výroby by mala vytvoriť 300 nových pracovných miest do konca tohto roka.



"Cieľom investičnej pomoci v podmienkach Slovenskej republiky je podpora hospodárskeho rozvoja, konkurencieschopnosti a vytvárania pracovných miest," priblížilo Ministerstvo hospodárstva SR v predloženom materiáli. Rezort hospodárstva zároveň dodal, že celá produkcia novej prevádzkarne je určená na export, konkrétne na trh Európskej únie.