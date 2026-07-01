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Schválili katastrálne územia pre začatie pozemkových úprav na rok 2027
Zoznam 120 katastrálnych území, uvedený v prílohe návrhu, je spracovaný na základe preukázanej naliehavosti vykonania pozemkových úprav pre začatie pozemkových úprav na rok 2027.
Autor TASR
Bratislava 1. júla (TASR) - Vláda na stredajšej schôdzi schválila návrh katastrálnych území pre začatie pozemkových úprav na rok 2027. Na prerokovanie ho predložilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.
Zoznam 120 katastrálnych území, uvedený v prílohe návrhu, je podľa MPRV spracovaný na základe preukázanej naliehavosti vykonania pozemkových úprav pre začatie pozemkových úprav na rok 2027 s predpokladanou odhadovanou potrebou finančných prostriedkov na úrovni 69.218.939 eur s daňou z pridanej hodnoty (DPH) hradenou zo štátneho rozpočtu.
„Je potrebné zdôrazniť, že počas priemernej dĺžky trvania konania pozemkových úprav päť až sedem rokov bude táto suma čerpaná postupne, vždy po odovzdaní etáp a ucelených častí projektu pozemkových úprav. Táto suma je vyššia, ako priemerné hodnoty uvádzané v materiáli, čo je ale logické vzhľadom na to, že jednak ide v poradí o ďalšie najnaliehavejšie, teda aj najzložitejšie a najprácnejšie katastrálne územia. Rovnako je potrebné uviesť, že priemerné ceny projektov pozemkových úprav pri vypracovaní materiálu vychádzali z obvyklých cien v roku 2019,“ doplnil v predkladacej správe k návrhu agrorezort.
MPRV dodalo, že úloha vypracovania zoznamu katastrálnych území s najväčšou naliehavosťou pre začatie pozemkových úprav vyplýva z uznesenia vlády z augusta 2019, ktorým bol schválený nelegislatívny materiál Návrh opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav v SR počas 30 rokov.
Zoznam 120 katastrálnych území, uvedený v prílohe návrhu, je podľa MPRV spracovaný na základe preukázanej naliehavosti vykonania pozemkových úprav pre začatie pozemkových úprav na rok 2027 s predpokladanou odhadovanou potrebou finančných prostriedkov na úrovni 69.218.939 eur s daňou z pridanej hodnoty (DPH) hradenou zo štátneho rozpočtu.
„Je potrebné zdôrazniť, že počas priemernej dĺžky trvania konania pozemkových úprav päť až sedem rokov bude táto suma čerpaná postupne, vždy po odovzdaní etáp a ucelených častí projektu pozemkových úprav. Táto suma je vyššia, ako priemerné hodnoty uvádzané v materiáli, čo je ale logické vzhľadom na to, že jednak ide v poradí o ďalšie najnaliehavejšie, teda aj najzložitejšie a najprácnejšie katastrálne územia. Rovnako je potrebné uviesť, že priemerné ceny projektov pozemkových úprav pri vypracovaní materiálu vychádzali z obvyklých cien v roku 2019,“ doplnil v predkladacej správe k návrhu agrorezort.
MPRV dodalo, že úloha vypracovania zoznamu katastrálnych území s najväčšou naliehavosťou pre začatie pozemkových úprav vyplýva z uznesenia vlády z augusta 2019, ktorým bol schválený nelegislatívny materiál Návrh opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav v SR počas 30 rokov.