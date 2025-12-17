< sekcia Ekonomika
Schválili komplexnú obnovu mostov na cestách I. triedy cez PPP projekt
Forma PPP na základe finančného modelu počíta s ročnou platbou štátu za dostupnosť koncesionárovi vo výške 86,3 milióna eur, čo v prepočte na 30 rokov predstavuje spolu približne 2,6 miliardy eur.
Autor TASR
Bratislava 17. decembra (TASR) - Vláda v stredu schválila návrh projektu verejno-súkromného partnerstva (PPP) na komplexnú obnovu mostov na cestách I. triedy. Projekt zahŕňa výmenu a rekonštrukciu 575 mostov po celom Slovensku s tým, že budúci koncesionár ich bude prevádzkovať 30 rokov. Ministerstvo dopravy (MD) SR má podľa uznesenia začať verejné obstarávanie koncesionára mostného PPP do 31. januára 2026.
Obnovené budú mosty v stavebno-technickom stave uspokojivý, zlý a veľmi zlý, teda v stupňoch IV až VI. Mosty v havarijnom stave (najvyšší stupeň VII) nie sú do projektu zahrnuté z dôvodu, že jeho príprava trvá dlhšie a ich rekonštrukcia neznesie odklad. Obnova mostov bude realizovaná ich úplnou výmenou alebo komplexnou rekonštrukciou nosných častí pri zachovaní požadovaných technických parametrov.
Podľa preferovaného a najvýhodnejšieho variantu MIDI na základe analýzy by vybrané mosty mali odstrániť a novovybudovať alebo zrekonštruovať počas piatich rokov. Zvyšné mosty na cestách I. triedy by naďalej zostali v pôsobnosti Slovenskej správy ciest (SSC) a opravované by boli v rámci financovania zo štátneho rozpočtu. Štátni cestári v súčasnosti spravujú na cestách I. triedy v dĺžke zhruba 3340 kilometrov spolu 1762 mostov.
Verejné výdavky v súvislosti s obnovou mostov cez PPP sa budú zaznamenávať až postupne formou bežných výdavkov počas prevádzkovej fázy vo forme platieb štátu koncesionárovi za dostupnosť v trvaní 30 rokov. Podľa analýzy celková hodnota zadržaných rizík, ktoré si verejný sektor ponecháva aj v prípade realizácie PPP, dosahuje približne 28,6 milióna eur, kým prenesené riziká na súkromného partnera pri realizácii PPP sú na úrovni 101,3 milióna eur. Hodnota prenesených rizík znamená úsporu pre štát.
Ako vyplýva z materiálu, PPP model je z pohľadu riadenia rizík efektívnejším a finančne výhodnejším riešením než tradičný prístup a predstavuje vhodný nástroj na zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti projektu.
Po posúdení všetkých výhod a nevýhod sa pre verejné obstarávanie koncesionára PPP projektu javí ako najvhodnejší postup súťažný dialóg. Predpokladaný podpis zmluvy s vybraným koncesionárom je v auguste 2027, práce na obnove mostov by mali trvať predbežne od marca 2028 do konca roka 2032. Koncesionár by obnovené mosty prevádzkoval do záveru roka 2062 a potom by ich odovzdal späť štátu.
