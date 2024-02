Schválili koncentráciu Kaprain Chemical a mediálnej spoločnosti Mafra

Bratislava 8. februára (TASR) - Protimonopolný úrad (PMÚ) SR 25. januára schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa Kaprain Chemical Limited (Cyperská republika) nad podnikateľmi Mafra, a.s., Londa, s.r.o., a Synthesia, a.s., (všetci so sídlom v Českej republike). Informovala o tom hovorkyňa úradu Adriana Oľšavská s tým, že rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 29. januára.



Priblížila, že vzhľadom na aktivity podnikateľa Kaprain sa úrad bližšie sústredil na oblasti v chemickom priemysle, v ktorých sa aktivity podnikateľov prekrývajú (horizontálne prekrytie). PMÚ podľa nej zhodnotil, že koncentrácia nevyvoláva obavy z narušenia hospodárskej súťaže. K rovnakému záveru dospel aj pri posúdení vertikálnych prepojení podnikateľov.



Skupina Kaprain pôsobí v oblasti chemickej výroby, financií, realít, priemyslu a športu. V chemickej oblasti pôsobí prostredníctvom spoločnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s., (ČR), ostatných spoločností v rámci koncernu Spolchemie (Spolchemie) a spoločnosti Fortischem, a. s., (Fortischem, so sídlom v Novákoch).



Kaprain Chemical Limited nadobúda priamu výlučnú kontrolu nad spoločnosťami Mafra, a.s., (ČR) a prostredníctvom nej aj nad ďalšími spoločnosťami, ktoré pôsobia najmä na území ČR a SR v mediálnej oblasti.



Na Slovensku pôsobí skupina Mafra prostredníctvom jej dcérskej spoločnosti Mafra SK v oblasti printových a internetových médií. Vydáva denník Hospodárske noviny, týždenníky, odborné časopisy, spoločenské časopisy, záujmové časopisy a programových sprievodcov. Medzi slovenskými spoločnosťami skupiny Mafra sú aj bratislavské spoločnosti goticket.sk, s.r.o. v likvidácii, Ticketportal SK, s.r.o., a Ticketmedia, s.r.o.



Kaprain Chemical Limited nadobúda priamu výlučnú kontrolu nad spoločnosťami Synthesia, a.s., (Synthesia, ČR), ktorá pôsobí v chemickom priemysle a je jediným akcionárom spoločností Výzkumný ústav organických syntéz, a.s., a Synthesia Polska Sp. z.o.o., (Poľsko).



Oľšavská dodala, že cyperská spoločnosť nadobúda priamu výlučnú kontrolu aj nad spoločnosťou Londa, s.r.o., (ČR) a jej dcérskou spoločnosťou LIN, a.s., (ČR), ktoré pôsobia len v ČR, kde prevádzkujú rádiá Impuls, RockZone 105,9 a Český Impuls. Spoločnosť LIN, a.s., sa zaoberá aj sprostredkovateľskou činnosťou v oblasti predaja rozhlasovej a internetovej reklamy na území ČR.