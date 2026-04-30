Štvrtok 30. apríl 2026
Schválili koncentráciu v oblasti telekomunikácií medzi e& a UPC

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Júlia Jánošíková

Autor TASR
Bratislava 30. apríla (TASR) - Protimonopolný úrad (PMÚ) SR schválil koncentráciu, na základe ktorej spoločnosť Emirates Telecommunications Group Company PJSC (e&), ktorá na Slovensku kontroluje telekomunikačného operátora O2, nadobúda nepriamu výlučnú kontrolu nad UPC Broadband Slovakia (UPC). Informovala o tom Lívia Cseresová, riaditeľka odboru komunikácie a protokolu na PMÚ.

Spresnila, že PMÚ v rámci správneho konania posúdil rozsah prekrytia aktivít skupiny e& a UPC na celoslovenskej úrovni vo všetkých relevantných oblastiach, pričom sa zameral najmä na prístup k internetu a platenú televíziu.

Čo sa týka pevného prístupu k internetu, PMÚ podľa nej zohľadnil existenciu dostatočného počtu relevantných konkurentov, či už celoslovenských hráčov ako Slovak Telekom a Orange, ale aj mnoho regionálnych konkurentov.

V oblasti poskytovania audiovizuálnych služieb (platenej televízie) podiel O2 Slovakia nie je významný a aj v tejto oblasti existuje viacero relevantných konkurentov, ako napríklad Slovak Telekom, Orange, Skylink a iní.

Zdôraznila, že PMÚ sa zameral aj na možné balíčkovanie služieb. Vyhodnotil, že vo všetkých prípadoch pôsobí na Slovensku dostatok podnikateľov, ktorí poskytujú podobné produkty, resp. balíčky služieb, a vytvárajú dostatočný konkurenčný tlak.

Po vyhodnotení predložených podkladov a informácií preto podľa nej PMÚ dospel k záveru, že koncentrácia nenaruší účinnú hospodársku súťaž ani nepovedie k vytvoreniu alebo posilneniu dominantného postavenia, a koncentráciu schválil.

Skupina e& na Slovensku pôsobí prostredníctvom svojich dcérskych spoločností v oblasti telekomunikačných služieb. Prostredníctvom O2 Slovakia poskytuje mobilné a pevné dátové telekomunikačné služby vrátane vysokorýchlostného pevného pripojenia a audiovizuálnych služieb.

UPC takisto poskytuje vysokorýchlostný pevný internet, audiovizuálne služby a telefónne služby.
Neprehliadnite

NS SR POTVRDIL 21 ROKOV VÄZENIA PRE J. CINTULU ZA ATENTÁT NA PREMIÉRA

MICHELKO: Zvýšenie dôchodkov pre 90-ročných má šancu na schválenie

Dovolenkári, zbystrite: Môže sa vám zmeniť cena zájazdu?

HRABKO KOMENTUJE REFERENDUM: Slová a skutky