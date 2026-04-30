Schválili koncentráciu v oblasti telekomunikácií medzi e& a UPC
Autor TASR
Bratislava 30. apríla (TASR) - Protimonopolný úrad (PMÚ) SR schválil koncentráciu, na základe ktorej spoločnosť Emirates Telecommunications Group Company PJSC (e&), ktorá na Slovensku kontroluje telekomunikačného operátora O2, nadobúda nepriamu výlučnú kontrolu nad UPC Broadband Slovakia (UPC). Informovala o tom Lívia Cseresová, riaditeľka odboru komunikácie a protokolu na PMÚ.
Spresnila, že PMÚ v rámci správneho konania posúdil rozsah prekrytia aktivít skupiny e& a UPC na celoslovenskej úrovni vo všetkých relevantných oblastiach, pričom sa zameral najmä na prístup k internetu a platenú televíziu.
Čo sa týka pevného prístupu k internetu, PMÚ podľa nej zohľadnil existenciu dostatočného počtu relevantných konkurentov, či už celoslovenských hráčov ako Slovak Telekom a Orange, ale aj mnoho regionálnych konkurentov.
V oblasti poskytovania audiovizuálnych služieb (platenej televízie) podiel O2 Slovakia nie je významný a aj v tejto oblasti existuje viacero relevantných konkurentov, ako napríklad Slovak Telekom, Orange, Skylink a iní.
Zdôraznila, že PMÚ sa zameral aj na možné balíčkovanie služieb. Vyhodnotil, že vo všetkých prípadoch pôsobí na Slovensku dostatok podnikateľov, ktorí poskytujú podobné produkty, resp. balíčky služieb, a vytvárajú dostatočný konkurenčný tlak.
Po vyhodnotení predložených podkladov a informácií preto podľa nej PMÚ dospel k záveru, že koncentrácia nenaruší účinnú hospodársku súťaž ani nepovedie k vytvoreniu alebo posilneniu dominantného postavenia, a koncentráciu schválil.
Skupina e& na Slovensku pôsobí prostredníctvom svojich dcérskych spoločností v oblasti telekomunikačných služieb. Prostredníctvom O2 Slovakia poskytuje mobilné a pevné dátové telekomunikačné služby vrátane vysokorýchlostného pevného pripojenia a audiovizuálnych služieb.
UPC takisto poskytuje vysokorýchlostný pevný internet, audiovizuálne služby a telefónne služby.
