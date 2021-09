Schválili mapu Slovenska na poskytovanie regionálnej pomoci do 2027

Brusel 16. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok - v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci - schválila mapu Slovenska na poskytovanie regionálnej pomoci od 1. januára 2022 do 31. decembra 2027.



Slovenská mapa regionálnej pomoci je jednou z prvých máp schválených EK v rámci revidovaných usmernení o regionálnej pomoci. Komisia rovnakú mapu vo štvrtok schválila aj pre Maďarsko.



Revidované usmernenia o regionálnej pomoci, ktoré EK prijala 19. apríla 2021 a ktoré nadobudnú účinnosť 1. januára 2022, umožňujú členským štátom pomáhať najviac znevýhodneným európskym regiónom "dobiehať" vyspelejšie regióny, a vyrovnávať tak rozdiely v hospodárskej prosperite, príjmoch a nezamestnanosti. To sú hlavné ciele EÚ v oblasti súdržnosti.



Usmernenia poskytujú členským štátom lepšie príležitosti podporiť regióny, ktoré čelia transformačným alebo štrukturálnym výzvam, ako je vyľudňovanie a pomôžu v plnej miere pri projektoch zelenej a digitálnej transformácie.



V revidovaných usmerneniach o regionálnej pomoci sú zakotvené silné záruky s cieľom zabrániť členským štátom využívať verejné prostriedky spôsobom, ktorý by mal za následok premiestňovanie pracovných miest z jedného členského štátu EÚ do druhého.



V mape regionálnej pomoci Slovenska sa vymedzujú regióny oprávnené na regionálnu investičnú pomoc. Takisto sa v nej stanovujú maximálne intenzity pomoci v oprávnených regiónoch. Intenzita pomoci je maximálna výška štátnej pomoci, ktorú možno poskytnúť na príjemcu, vyjadrená ako percentuálny podiel oprávnených investičných nákladov.



Podľa revidovaných usmernení o regionálnej pomoci pokrývajú regióny oprávnené na regionálnu investičnú pomoc 87,97 % obyvateľstva Slovenska. Tieto regióny patria medzi najviac znevýhodnené regióny v EÚ, s HDP na obyvateľa nižším ako 75 % priemeru EÚ.



Komisia jednotlivé tri regióny konkrétne ohodnotila:



-- región Západné Slovensko s maximálnou intenzitou pomoci pre veľké podniky na úrovni 30 %;



-- región Stredné Slovensko s maximálnou intenzitou pomoci pre veľké podniky na úrovni 40 %;



-- región Východné Slovensko s maximálnou intenzitou pomoci pre veľké podniky na úrovni 50 %.



Vo všetkých týchto oblastiach sa maximálne intenzity pomoci môžu zvýšiť o 10 percentuálnych bodov v prípade investícií realizovaných strednými podnikmi a o 20 percentuálnych bodov v prípade investícií realizovaných malými podnikmi, pri ich počiatočných investíciách s oprávnenými nákladmi až do výšky 50 miliónov eur.



Po zavedení budúceho plánu spravodlivej transformácie územia v súvislosti s nariadením o Fonde na spravodlivú transformáciu (JTF) má Slovensko možnosť oznámiť eurokomisii zmenu mapy regionálnej pomoci, ktorá bola schválená vo štvrtok, s cieľom uplatniť možné zvýšenie maximálnej intenzity pomoci v budúcich oblastiach spravodlivej transformácie, ako sa uvádza v revidovaných usmerneniach o regionálnej pomoci.