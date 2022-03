Schválili návrh na voľbu 3 členov Rady Slovenského pozemkového fondu

Bratislava 16. marca (TASR) - Vláda schválila v stredu návrh na voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu (SPF), ktorých volí a odvoláva Národná rada (NR) SR na návrh vlády SR, a to Darinu Kalabusovú, Martina Tomana a Dagmar Valuchovú. Schválený návrh na voľbu členov rady SPF predseda vlády predloží predsedovi NR SR na ďalšie konanie.



Podľa zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách činnosť a hospodárenie pozemkového fondu kontroluje trinásťčlenná rada.



Členov rady volí a odvoláva NR SR, a to ôsmich členov na návrh vlády SR a piatich členov na základe princípu pomerného zastúpenia politických strán a politických hnutí, za ktoré boli poslanci zvolení do NR SR, na návrh výboru. Funkčné obdobie členov rady je tri roky.