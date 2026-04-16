< sekcia Ekonomika
Schválili novelu o informačných technológiách vo verejnej správe
Návrh prerokovali na aktuálnej schôdzi parlamentu v skrátenom legislatívnom konaní.
Autor TASR
Bratislava 16. apríla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok definitívne schválili novelu zákona o informačných technológiách vo verejnej správe. Návrh prerokovali na aktuálnej schôdzi parlamentu v skrátenom legislatívnom konaní. Dôvodom na takýto postup boli hroziace hospodárske škody, keďže zmena zákona je dôležitá pre čerpanie prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR. Schválené zmeny v zákone nadobudnú účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ (nezávislý) v súvislosti s možnými hospodárskymi škodami po rozprave informoval, že ide o sumu viac ako 3,5 milióna eur. Týka sa to podľa neho ministerstiev, ktoré aplikujú komponenty plánu obnovy. „Týmto zákonom sa snažíme odstrániť dvojkoľajnosť. Zákon prešiel riadnym medzirezortným pripomienkovým konaním, bolo vznesených 180 pripomienok, ktoré boli zapracované,“ uviedol Migaľ.
Novela podľa Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR precizuje úpravu monitoringu a zberu spätnej väzby v súvislosti s elektronickými službami poskytovanými koncovým používateľom. Ten bude realizovaný prostredníctvom Informačného systému KAV (konsolidovaná analytická vrstva), najmä kvôli tzv. prioritným životným situáciám v rámci plnenia míľnika plánu obnovy. „Nesplnenie vyššie uvedeného cieľa (míľnika) ako jedného z cieľov môže mať za následok ohrozenie žiadosti o platbu z Plánu obnovy a odolnosti,“ upozornil predkladateľ.
Novela prinesie aj ďalšie zmeny. Správca informačných systémov v majetku štátu by napríklad mohol v prípade jej schválenia tieto systémy previesť na iného správcu majetku štátu, ktorý ich bude potrebovať na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním.
Novela zvyšuje sankcie za správne delikty na úseku projektového riadenia a prevádzky informačných technológií verejnej správy, či spresňuje kompetencie vládnej jednotky pre riešenie počítačových incidentov (CSIRT). Zároveň rieši aplikačné problémy súvisiace s výkladom niektorých ustanovení zákona v praxi. Ide napríklad o problémy pri určovaní správcu informačnej technológie verejnej správy alebo problémy pri predkladaní projektových výstupov.
Novela tiež rozširuje sankcionovateľné skutkové podstaty správnych deliktov a zvyšuje sankcie za správne delikty na úseku projektového riadenia a prevádzky informačných technológií verejnej správy, pričom výška sankcie bude zohľadňovať celkovú cenu projektu.
Záujmové združenie právnických osôb DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska má podľa schválených pozmeňujúcich návrhov zo spoločnej správy výborov do 15. júna 2026 zosúladiť svoje stanovy v znení od účinnosti tohto zákona.
Poslanec Ján Horecký (KDH) navrhol posunúť účinnosť novely zákona o informačných technológiách na 1. januára 2027 s tým, že treba počkať na konečné znenie plánovanej novely zákona o kybernetickej bezpečnosti. O jeho návrhu nehlasovali, keďže predtým odhlasovali účinnosť novely dňom vyhlásenia.
