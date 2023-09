Samosprávam odpustia covidové pôžičky v sume 152 miliónov eur

Bratislava 13. septembra (TASR) - Vláda odpustí samosprávam pôžičky, ktoré získali od štátu ešte počas pandémie koronavírusu v celkovej výške takmer 152 miliónov eur. Kabinet v stredu schválil návrh Ministerstva financií (MF) SR na zníženie štátnych finančných aktív v tejto sume, čím príslušná pohľadávka voči mestám a obciam zanikne. Rezort financií to má zabezpečiť do konca októbra tohto roka.



V súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia v roku 2020, ovplyvneným predovšetkým pandémiou ochorenia COVID-19, bolo subjektom územnej samosprávy poskytnutých zo štátnych finančných aktív spolu 151.919.185 eur ako návratná finančná výpomoc. Z toho išlo 1719 obciam a mestám 99.844.944 eur a ôsmim vyšším územným celkom 52.074.241 eur.



Pôžičky mali splácať postupne v štyroch rovnomerných splátkach v rokoch 2024, 2025, 2026 a 2027, a to každoročne do 31. októbra. Návrh zníženia štátnych finančných aktív je výsledkom rokovaní zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska, Únie miest Slovenska a združenia samosprávnych krajov SK8. Štát tak odpustí celú zostávajúcu sumu pôžičiek 151.822.506,17 eura.



"Návrhom na zníženie štátnych finančných aktív sa reaguje na vysoké ceny elektrickej energie a plynu a súvisiacu infláciu implikovanú aj inými geopolitickými faktormi, a to najmä vojnovým konfliktom na Ukrajine, s cieľom zabezpečenia plnenia základných samosprávnych pôsobností vrátane nových úloh vyplývajúcich zo schválených zákonov. Zároveň sa zmierni tlak vysokých cien energií a inflácie v nasledujúcich rokoch tak, aby subjekty v čo najmenšej miere museli redukovať služby pre obyvateľov," priblížil v predloženom materiáli rezort financií.