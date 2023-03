Schválili priamy predaj 0,8 hektára pozemkov ŽSR Devínskej Novej Vsi

Bratislava 22. marca (TASR) – Železnice slovenskej republiky (ŽSR) môžu predať 8824 štvorcových metrov nevyužívaných pozemkov vo svojom vlastníctve mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Vyplýva to z návrhu na povolenie výnimky zo zákona o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby, ktorý v stredu schválila vláda. Samospráva za pozemky zaplatí takmer 1,59 milióna eur bez dane z riadnej hodnoty (DPH).



Prevádzaný nehnuteľný majetok pozostáva zo súboru pozemkov, ktoré sa nachádzajú v Devínskej Novej Vsi popri Ulici Leopolda Jablonku. "Pozemky boli ponúknuté na odpredaj prostredníctvom ponukového konania formou elektronickej aukcie, avšak starosta mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves požiadal ŽSR o ukončenie ponukového konania a začatie procesu priameho predaja predmetných pozemkov do vlastníctva mestskej časti, a to s cieľom vybudovania statickej dopravy vrátane parkovacieho domu, záchytných parkovísk a spevnených plôch, výstavby vodozádržných opatrení a výsadby zelene a parkovej úpravy," uviedlo ministerstvo dopravy v schválenom materiáli.



Celková účtovná zostatková hodnota prevádzaného nehnuteľného majetku bola ku koncu roka 2021 439.354 eur. Všeobecná hodnota prevádzaného majetku stanovená znaleckým posudkom je vo výške 1,05 milióna eur bez DPH.