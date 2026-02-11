< sekcia Ekonomika
Schválili proces prípravy Národného a regionálneho partnerského plánu
Materiál opisuje proces prípravy NRPP od januára 2026 do jeho predloženia na schválenie vláde SR.
Autor TASR
Bratislava 11. februára (TASR) - Základný strategický dokument pre čerpanie fondov EÚ v období rokov 2028 - 2034, Národný a regionálny partnerský plán (NRPP), by mal byť schválený vládou najneskôr do 31. októbra 2027. Vyplýva to z návrhu procesu prípravy NRPP, ktorý v stredu schválila vláda.
„Cieľom predkladaného materiálu je stanoviť proces prípravy Národného a regionálneho partnerského plánu vrátane návrhu indikatívneho harmonogramu a úloh subjektov zapojených do prípravy NRPP, čím vytvára predpoklady na koordinovaný a včasný postup pri príprave NRPP,“ uviedlo v materiáli Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
Materiál opisuje proces prípravy NRPP od januára 2026 do jeho predloženia na schválenie vláde SR. Proces prípravy je rozdelený na etapu zameranú najmä na identifikáciu investičných priorít a kľúčových reforiem, ktoré Slovenská republika plánuje financovať zo zdrojov EÚ prostredníctvom NRPP, a etapu zameranú na vypracovanie samotného návrhu NRPP, a to v súlade so vzorom stanoveným v návrhu príslušnej legislatívy EÚ.
Proces prípravy možno rozdeliť na dve základné etapy. Prvá etapa v roku 2026 obsiahne proces prípravy zameraný najmä na identifikáciu investičných priorít a kľúčových reforiem, ktoré Slovensko plánuje financovať zo zdrojov Európskej únie prostredníctvom NRPP.
V druhej etape od jesene 2026, najneskôr od začiatku roka 2027, sa predpokladá vypracúvanie návrhu NRPP v súlade so vzorom stanoveným v návrhu príslušnej legislatívy EÚ, tzn. vypĺňanie všetkých povinných častí, ktoré dokument musí obsahovať v súlade so stanovenými požiadavkami a pri dodržaní všetkých stanovených pravidiel.
