Schválili revíziu Plánu obnovy a odolnosti pri piatich opatreniach
V súlade s nariadením o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti musia členské štáty ukončiť realizáciu opatrení Plánu obnovy a odolnosti SR a zároveň aj splniť všetky míľniky a ciele do 31. augusta.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava/Lisková 29. apríla (TASR) - Plán obnovy a odolnosti SR by sa mal zmeniť pri piatich opatreniach, pri ktorých bolo identifikované riziko, že nebudú do konca augusta 2026 splnené v plnom rozsahu. Vyplýva to z materiálu Zmena Plánu obnovy a odolnosti SR, ktoré na výjazdovom rokovaní vlády SR v Liskovej v okrese Ružomberok schválil vládny kabinet.
Úrad podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku ako národná implementačná a koordinačná autorita v spolupráci s dotknutými vykonávateľmi vedie technické rokovania s Európskou komisiou (EK) o konkrétnych opatreniach, ktorých míľniky a ciele sú súčasťou poslednej 9. žiadosti o platbu a pri ktorých bolo identifikované riziko, že nebudú k 31. augustu 2026 splnené v plnom rozsahu. Konkrétne ide o päť opatrení plánu obnovy, pri ktorých sa z tohto dôvodu navrhuje zníženie príslušného cieľa.
Na druhej strane boli identifikované opatrenia, pri ktorých stále existuje dostatočná absorpčná kapacita na navýšenie ich súčasných cieľov, ako aj nové opatrenia, ktoré prispievajú k celkovým cieľom plánu obnovy a ich riadne zrealizovanie je zabezpečené vo vyššie uvedenom termíne.
Opatreniami, pri ktorých bude potrebné znížiť ambíciu alebo pri ktorých bola identifikovaná úspora, sú napríklad nová kapacita obnoviteľných zdrojov energie (uvoľnená alokácia v prípade úpravy cieľa vo výške 20,98 milióna eur) či inštalovanie nabíjacích bodov (uvoľnená alokácia 13,4 milióna eur).
„Dohodli sme sa, že znížime napríklad ukazovateľ počtu týchto nabíjacích staníc, ktoré sa budú vytvárať neskôr, a posilníme, naopak, distribučnú sústavu na to, aby sa v budúcnosti dali takéto obnoviteľné zdroje energií rozširovať," priblížil po rokovaní vlády minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) poverený riadením Úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku.
V súlade s nariadením o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti musia členské štáty ukončiť realizáciu opatrení Plánu obnovy a odolnosti SR a zároveň aj splniť všetky míľniky a ciele do 31. augusta 2026.
Znížením cieľov opatrení, pri ktorých bolo identifikované riziko nesplnenia cieľa a presunutím uvoľnenej finančnej alokácie na opatrenia s dostatočnou absorpčnou kapacitou, respektíve na nové opatrenia sa má zabezpečiť, aby SR využila celú finančnú alokáciu na implementáciu investícií a reforiem plánu obnovy.
Rovnako je cieľom navrhovanej revízie využiť finančné prostriedky, ktoré zostali v rámci existujúcich opatrení plánu obnovy nevyužité a ich míľniky a ciele budú napriek tomu splnené.
Súčasťou navrhovanej revízie plánu obnovy sú aj technické zmeny týkajúce sa najmä úpravy znenia jednotlivých míľnikov a cieľov tak, aby sa odstránili nejasnosti pri preukazovaní ich splnenia ako aj pri následnom hodnotení zo strany EK
