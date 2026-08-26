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Schválili sprísnenie pravidiel pre agentúry dočasného zamestnávania
Na dodržiavanie týchto povinností bude po novom dohliadať inšpekcia práce.
Autor TASR
Bratislava 26. augusta (TASR) - Agentúry dočasného zamestnávania budú musieť hlásiť začiatok a koniec pridelenia pracovníkov ústrediu práce v reálnom čase a zároveň bude zakázaný prevod povolení na ich činnosť. Vyplýva to z návrhu novely zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorú v stredu schválila vláda.
Návrh by mal efektívnejšie chrániť agentúrnych zamestnancov, sprehľadniť fungovanie personálnych agentúr a zamedziť fiktívnemu prideľovaniu pracovníkov. Po novom už agentúry nebudú môcť prevádzať svoje povolenia na činnosť na iné subjekty. Zároveň získajú povinnosť elektronicky hlásiť ústrediu práce začiatok aj koniec pridelenia každého zamestnanca v reálnom čase.
Na dodržiavanie týchto povinností bude po novom dohliadať inšpekcia práce. Zmena jej právomocí má zabezpečiť účinnejšiu a efektívnejšiu kontrolu celého trhu s agentúrnym zamestnávaním. Zákon by mal nadobudnúť účinnosť 1. januára 2027.
Návrh by mal efektívnejšie chrániť agentúrnych zamestnancov, sprehľadniť fungovanie personálnych agentúr a zamedziť fiktívnemu prideľovaniu pracovníkov. Po novom už agentúry nebudú môcť prevádzať svoje povolenia na činnosť na iné subjekty. Zároveň získajú povinnosť elektronicky hlásiť ústrediu práce začiatok aj koniec pridelenia každého zamestnanca v reálnom čase.
Na dodržiavanie týchto povinností bude po novom dohliadať inšpekcia práce. Zmena jej právomocí má zabezpečiť účinnejšiu a efektívnejšiu kontrolu celého trhu s agentúrnym zamestnávaním. Zákon by mal nadobudnúť účinnosť 1. januára 2027.