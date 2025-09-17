Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 17. september 2025Meniny má Olympia
Schválili ukončenie rozpravy k skrátenému konaniu o konsolidácii

Ilustračná fotka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Diskusia trvala od piatka (12. 9.), ústne bolo do nej prihlásených ešte viacero opozičných poslancov.

Autor TASR
Bratislava 17. septembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu na návrh predsedu parlamentu Richarda Rašiho (Hlas-SD) schválili ukončenie rozpravy k návrhu na skrátené legislatívne konanie o balíku konsolidačných opatrení na budúci rok. Diskusia trvala od piatka (12. 9.), ústne bolo do nej prihlásených ešte viacero opozičných poslancov.

Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) oznámil počas minulého týždňa 22 opatrení, ktoré by mali priniesť na úsporách a väčšom výbere daní a odvodov spolu 2,7 miliardy eur. Vláda balík, zatiaľ bez úspor jednotlivých ministerstiev, schválila 10. septembra a navrhla ho parlamentu prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní už na aktuálnej schôdzi.

Opoziční poslanci v rozprave opakovane kritizovali zrýchlené rokovanie, na ktoré podľa nich nie je dôvod. V rámci konsolidácie skritizovali tiež nedostatočné šetrenie na strane štátu. Kamenický na tieto výhrady viackrát reagoval, že zlé verejné financie zdedil po predchádzajúcich vládach, v ktorých pôsobili viacerí predstavitelia súčasnej opozície. Musí teda riešiť problémy, ktoré spôsobili predchodcovia.
