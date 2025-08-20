< sekcia Ekonomika
Schválili úpravu podmienok uvedenia stavebných výrobkov na domáci trh
Novela zákona by mala nadobudnúť účinnosť 8. januára 2026, niektoré ustanovenia potom od 8. januára 2028.
Autor TASR
Bratislava 20. augusta (TASR) - Podmienky uvedenia stavebných výrobkov na domáci trh sa budú meniť. Dôvodom je zosúladenie platnej legislatívy s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ z novembra 2024, ktorým sa stanovujú harmonizované pravidlá uvádzania stavebných výrobkov na trh. Vyplýva to z návrhu novely zákona o stavebných výrobkoch z dielne Ministerstva dopravy (MD) SR, ktorý v stredu vláda schválila. Novela zároveň upravuje podmienky uvádzania na domáci trh tých stavebných výrobkov, ktoré patria do neharmonizovanej sféry.
Pôvodné nariadenie EÚ z roku 2011 bude ešte platiť pre režim uvádzania stavebných výrobkov na trh podľa harmonizovaných noriem a európskych technických posúdení vydaných pred 8. januárom 2025, a to až do ich nahradenia novými harmonizovanými normami a delegovanými aktmi Komisie.
„Keďže do roku 2040 bude platiť dvojaký režim uvádzania stavebných výrobkov na trh podľa uvedených nariadení, je potrebné túto skutočnosť premietnuť aj do neharmonizovanej (národnej) sféry uvádzania stavebných výrobkov na trh v Slovenskej republike,“ uviedol rezort dopravy.
Úprava tohto právneho režimu nebude mať podľa neho nepriaznivý vplyv na podnikateľov v oblasti výroby, distribúcie a používania stavebných výrobkov, pretože sa zásadným spôsobom nemenia požiadavky na ich správanie. Novela zákona má takisto posilniť postavenie orgánu dohľadu nad trhom so stavebnými výrobkami, pričom dôjsť má k zmene správneho orgánu z MD na Slovenskú obchodnú inšpekciu.
Novela zákona by mala nadobudnúť účinnosť 8. januára 2026, niektoré ustanovenia potom od 8. januára 2028. Stavebné výrobky uvedené na domáci trh do 7. januára 2026 budú považované za také, ktoré spĺňajú požiadavky na výrobky určené novelou zákona od 8. januára budúceho roka. Rovnako aj SK certifikáty a technické posúdenia vydané do 7. januára 2026 zostanú v platnosti až do ich zrušenia či uplynutia platnosti.
