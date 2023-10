Schválili zmenu účelu nevyužitých výdavkov rezortu dopravy

Bratislava 11. októbra (TASR) - Nevyužité kapitálové výdavky z minulých rokov vo výške viac ako 46,63 milióna eur môže ministerstvo dopravy využiť na aktuálne dopravné projekty. Schválila to vláda na stredajšom rokovaní. Peniaze tak budú využité na opravu ciest I. triedy či na dostavbu diaľnice D1 Hubová - Ivachnová.



Ministerstvo dopravy požiadalo vládu o súhlas so zmenou účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov na dopravu z rokov 2021 a 2022. Pôvodne mali ísť tieto peniaze napríklad na výkup pozemkov pri výstavbe D4R7, na náhradné nájomné byty a ďalšie projekty. Tieto prostriedky však rezort dopravy v tomto roku už nemôže použiť na pôvodne stanovený účel, preto navrhol účel zmeniť.



Časť z nevyužitých kapitálových výdavkov, a to takmer 14 miliónov eur, rezort dopravy použije na výstavbu D1 Hubová - Ivachnová. "Investičný plán NDS na rok 2023 vzhľadom na aktuálny stav na stavbe D1 Hubová - Ivachnová, II. fáza nepredpokladal také výrazné čerpanie výdavkov, k akému vzhľadom na významný postup stavebných prác prišlo," vysvetlil rezort dopravy s tým, že peniaze budú použité na dofinancovanie významného stavebného progresu v roku 2023.



Ďalšie peniaze plánuje ministerstvo dopravy použiť na dofinancovanie projektov ciest prvej triedy, ktoré zabezpečuje Slovenská správa ciest a sú financované z operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Z v minulosti nevyužitých kapitálových výdavkov pôjde na tento účel vyše 20,82 milióna eur.



Ďalších 10 miliónov eur pôjde Slovenskej správe ciest na bežné výdavky pri veľkoplošných opravách ciest prvej triedy. Zvyšné peniaze rezort dopravy využije na čiastočnú úhradu faktúr súvisiacich s korekciou v rámci operačného programu Doprava za projekt D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka - druhá fáza.