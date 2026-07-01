< sekcia Ekonomika
Schválili zníženie finančných aktív pre nevymožiteľnosť pohľadávok
Vo všetkých prípadoch ide podľa MF o pohľadávky po lehote splatnosti a väčšina príslušných právnických osôb, voči ktorým sú tieto pohľadávky vedené, je vymazaná z obchodného registra.
Autor TASR
Bratislava 1. júla (TASR) - Vláda na svojom stredajšom rokovaní schválila návrh Ministerstva financií (MF) SR na zníženie stavu štátnych finančných aktív z dôvodu nevymožiteľnosti niektorých pohľadávok štátu a práv z cenných papierov. Uložila ministrovi financií znížiť štátne finančné aktíva do 31. augusta 2026.
Predmetom predkladaného materiálu sú podľa MF pohľadávky Slovenskej republiky voči právnickým osobám, ktoré vznikli z titulu realizovaných štátnych záruk alebo poskytnutých návratných finančných výpomocí či v súvislosti s deblokovaním pohľadávok voči zahraničiu alebo vznikli z barterových obchodov s Čínou a práva z cenných papierov.
Vo všetkých prípadoch ide podľa MF o pohľadávky po lehote splatnosti a väčšina príslušných právnických osôb, voči ktorým sú tieto pohľadávky vedené, je vymazaná z obchodného registra. „To znamená, že vymáhanie predmetných pohľadávok je nereálne a v prípade existujúcich právnických osôb už boli vyčerpané možnosti ich efektívneho vymáhania,“ zdôraznil rezort financií.
MF dodalo, že vzhľadom na uvedené dôvody nemožnosti vymôcť predmetné pohľadávky, by bola ich ďalšia správa neefektívna a neboli by splnené požiadavky na účtovnú evidenciu pohľadávok ako o aktívach, ktoré sú výsledkom minulých udalostí.
Predmetom predkladaného materiálu sú podľa MF pohľadávky Slovenskej republiky voči právnickým osobám, ktoré vznikli z titulu realizovaných štátnych záruk alebo poskytnutých návratných finančných výpomocí či v súvislosti s deblokovaním pohľadávok voči zahraničiu alebo vznikli z barterových obchodov s Čínou a práva z cenných papierov.
Vo všetkých prípadoch ide podľa MF o pohľadávky po lehote splatnosti a väčšina príslušných právnických osôb, voči ktorým sú tieto pohľadávky vedené, je vymazaná z obchodného registra. „To znamená, že vymáhanie predmetných pohľadávok je nereálne a v prípade existujúcich právnických osôb už boli vyčerpané možnosti ich efektívneho vymáhania,“ zdôraznil rezort financií.
MF dodalo, že vzhľadom na uvedené dôvody nemožnosti vymôcť predmetné pohľadávky, by bola ich ďalšia správa neefektívna a neboli by splnené požiadavky na účtovnú evidenciu pohľadávok ako o aktívach, ktoré sú výsledkom minulých udalostí.